SPÖ-Termine von 12. Juni bis 19. Juni 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG 12. Juni 2023:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Präsidialraum).

DIENSTAG, 13. Juni 2023:

10.00 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (12. bis 15. Juni) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Hannes Heide statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N00401 und online via Webex: https://tinyurl.com/4bubhtd3 ).

18.30 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub, das Karl-Renner-Institut und die sozialdemokratische Bildungsorganisation laden zur Haupt- und Anerkennungspreisverleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2022 ins Bruno-Kreisky-Forum. Eröffnet wird die Preisverleihung durch die Zweite Präsidentin des Nationalrats und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts Doris Bures, die Laudationen halten Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-Renner-Instituts, und Hannes Swoboda, ehemaliger Präsident der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament.

Geehrt wird Robert Menasse mit dem Hauptpreis für sein Buch „Die Erweiterung“, Anerkennungspreise erhalten Marlene Engelhorn für „Geld“ und Judith Kohlenberger für „Das Fluchtparadox“. Den Sonderpreis

Arbeitswelten–Bildungswelten erhält Alexia Weiss für „Zerschlagt das Schulsystem … und baut es neu! Eine Streitschrift“. Der Preis für besondere verlegerische Leistungen geht an den Verlag „Kremayr & Scheriau“, die Festrede hält Robert Menasse. Die Veranstaltung ist ausgebucht, für Journalist*innen gibt es noch die Möglichkeit einer Anmeldung unter post @ renner-institut.at. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Nachhinein veröffentlicht. (Bruno-Kreisky-Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 14. Juni 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Nationalratssaal).

DONNERSTAG 15. Juni 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2023: Krieg und Klima. Wenn die Natur zum Kriegsopfer wird.“, kuratiert von Monika Halkort, findet ein Vortrag der Strahlenphysikerin Nataliia Zarubina unter dem Titel „Chernobyl: Research in the radioactive exclusion zone of Ukraine“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://tinyurl.com/3we5ru3c (Bruno-Kreisky-Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

