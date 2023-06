„Bürgeranwalt“ über langes Warten auf einen Unfallbericht

Am 10. Juni um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 10. Juni 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Langes Warten auf einen Unfallbericht

Herr M. ist im Jahr 2007 mit einem Kleinflugzeug in Niederösterreich abgestürzt. Er hat danach die Herstellerfirma und die Charterfirma auf Schadenersatz geklagt, weil er vermutet, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Unfall war. Das Verfahren ist jedoch seit mehr als zehn Jahren unterbrochen, weil der Abschlussbericht der zuständigen Fluguntersuchungsbehörde noch immer nicht vorliegt. Volksanwalt Bernhard Achitz sieht darin einen Missstand in der Verwaltung und diskutiert mit Bettina Bogner, der Leiterin der Behörde, im Studio.

Hürde Photovoltaik-Anlage

Herr G. aus Feldkirchen bei Graz hat auf dem Dach seines Einfamilienhauses eine PV-Anlage zur eigenen Stromerzeugung errichtet. Er wollte künftig nicht mehr mit fossilen Brennstoffen heizen und seinen Haushalt energieautark machen. Doch der örtliche Netzbetreiber machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Da Herr G. seinen überschüssig produzierten Strom auch anderen zur Verfügung stellen wollte, hätte er auch das dafür nötige Verstärken der Stromleitung aus eigener Tasche bezahlen sollen. Die vorgeschriebenen Kosten wären für Herrn G. nicht mehr zu finanzieren gewesen.

Nachgefragt – Aufforderungsschreiben wegen Datenschutzverletzung

Seit dem Sommer 2022 hat ein Rechtsanwalt aus Niederösterreich Zigtausende Webseitenbetreiber aufgefordert, 190 Euro für Schadenersatz und Anwaltskosten zu bezahlen. Denn sie hätten mit ihren Webseiten durch das Verwenden von Google-Schriftarten personenbezogene Daten seiner Mandantin rechtswidrig weitergeleitet. Handelt es sich um Engagement in Sachen Datenschutz oder um ein unzulässiges Geschäftsmodell?

