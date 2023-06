Aktivitäten in der meinkaufstadt Wien im Juli 2023

Wien (OTS) - Wien bietet vieles: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Die neue Dachmarke "meinkaufstadt Wien" ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger. Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken - die durch nichts zu ersetzen sind - zu erleben.

Wiener Betriebe bieten neben der Nahversorgung zahlreiche Gelegenheiten, um Menschen zu treffen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. Diese Veranstaltungen finden im Juli und zu Ferienbeginn statt:

1. Bezirk

IG Kaufleute Wollzeile

30.06. Donaupiraten in der Wollzeile

Pünktlich zum Schulschluss findet ein Kinderfest in der Grätzloase (Wollzeile 33) statt. Von 9.30 bis 12 Uhr können Kinder an der ASAGAN-Bastel-Aktion in der Herder Kinderwelt teilnehmen und ihre eigene Geschichte schreiben. Beim Meet & Greet in der Grätzloase werden die Geschichten aus der prämierten Buchreihe ASAGAN lebendig. Die Donaupiraten erzählen, spielen, singen und laden zum Mitmachen ein! Zwischen 10 und 11 Uhr verteilen die Donaupiraten Autogrammkarten in der Grätzloase!

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

07.07. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig. Die Termine im Juli: 06.07. + 13.07. + 20.07. + 27.07.

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 14 bis 20 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. "DER Neubaumarkt" steht für D wie Direktvermarktung, E wie Ehrlich produziert und R wie von Regionalen Anbietern. Hier können Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, uvm. Bei der Auswahl der Anbieter wurde auf Bio-Zertifizierung und möglichst ressourcenschonende Verpackungen der Waren geachtet. Die Termine im Juli: 05.07. + 12.07. + 19.07. + 26.07.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im Juli: 07.07. + 14.07. + 21.07. + 28.07.

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.07. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

