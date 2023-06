Besucher*innenrekord: 14.000 Teilnehmer*innen aus 96 Nationen bei Startup-Festival ViennaUP‘23

Startup-Community, Investor*innen, Organisationen und Kreativschaffende im Vernetzungshoch

Wien (OTS) - Nach neun Veranstaltungstagen legt die ViennaUP’23 eine starke erste Bilanz vor: Mehr als 14.000 Teilnehmer*innen aus 96 Nationen haben sich bei Österreichs größtem und Europas vielfältigstem Startup-Festival in Wien vernetzt. Damit war fast die halbe Welt vom 30. Mai bis 7. Juni in Wien bei der ViennaUP’23 vertreten, 195 Staaten sind aktuell von der UNO anerkannt.

Das Startup-Festival setzte seine Themenschwerpunkte rund um soziales Unternehmer*innentum, Nachhaltigkeit, Kreativwirtschaft, weibliche Business-Leaderinnen und verantwortungsvollen Umgang mit neuesten technologischen Lösungen, ein Großteil der mehr als 50 Einzelveranstaltungen war ausgebucht.

„Die ViennaUP ist international das Signature-Event für Wien in Sachen Startups. Unsere Stadt ist als Technologie- und Innovations-Hub auf der Überholspur und mit einem Startup-Festival wie der ViennaUP haben wir das richtige Format, um das wirtschaftliche Potenzial unserer Stadt einem internationalen Publikum zu vermitteln,“ bilanziert Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. „Das Festival hat seinen Platz unter den größten und relevantesten Startup Festivals Europas fest erobert und strahlt mittlerweile bis nach Übersee.“



Investitionen, Kooperationen, gemeinsame Visionen

Über 30 Programmpartner*innen der ViennaUP’23 boten neun Tage lang mehr als 50 Einzelveranstaltungen in 27 verschiedenen Locations in 12 Wiener Bezirken an. Hunderte Investor*innen reisten nach Wien, tausende Vernetzungsgespräche und zahlreiche Pitch-Situationen energetisierten die Stadt und die Startup-Szene.

Erfunden hat das Startup-Festival die Wirtschaftsagentur Wien, die die ViennaUP dieses Jahr zum dritten Mal organisierte und kuratierte. „Das Besondere an der ViennaUP ist, dass nahezu die gesamte heimische Startup-Community ihre einzelnen Events unter das gemeinsame Dach stellt. Das ist komplexer und gleichzeitig weltweit einzigartig. In der Vielfältigkeit der ViennaUP liegt ihre Kraft “, sagt Wirtschaftsagentur Wien-Geschäftsführer Gerhard Hirczi.



Sich vernetzt und voneinander gelernt haben bei der ViennaUP’23 u.a. Vertreter*innen des Impact Investments genauso wie Technologie- & Health-Expert*innen, Kreativschaffende und Designer*innen. Gemeinsam arbeiteten Startups und etablierte Organisationen an Lösungen, um Klimaziele zu erreichen und Städte lebenswert zu halten. Unterstützt wurde die ViennaUP’23 auch von der Industriellenvereinigung Wien. „Uns ist es wichtig zu zeigen: Wien ist eine pulsierende Technologiemetropole mit einem exzellenten Mix aus global tätigen Industriebetrieben, KMU und Startups in Kooperation mit einer erstklassigen Forschungs-Community. Die ViennaUP hat sich in diesem Sinne zu einer perfekten Visitenkarte für Wien als innovativen Hotspot entwickelt“, so der Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Wien, Johannes Höhrhan.



Mit der Festival-Homebase am Wiener Karlsplatz wurde ein zentraler Treffpunkt für alle Besucher*innen der ViennaUP’23 geschaffen, zum Netzwerken und um Erfahrungen zu den Veranstaltungen auszutauschen. Rund zweitausend Besucher*innen haben ihre Festivaltage auf der Homebase bei Wiener Schmankerln, Wiener Wein und Musik ausklingen lassen. Maßgeblich am Erfolg der ViennaUP’23 beteiligt waren neben der gesamten Wiener Startup-Szene auch Wiener Institutionen wie die Kaffeehäuser Schwarzenberg, Adlerhof, Prückel und Wortner.



Blitzumfrage: Hohe Weiterempfehlungsrate & Zustimmung



Die Evaluierung der ViennaUP’23 wurde schon während des Festivalzeitraums mit einer Befragung der Teilnehmenden gestartet. Die erfreulichen ersten Ergebnisse zeigen: Rund 99% der bisher Befragten würden das Startup-Festival weiterempfehlen.

Die Expert*innen der Wirtschaftsagentur Wien haben hunderte intensive Gespräche geführt. Daraus geht hervor, dass bereits einige Startups konkretes Interesse am Standort Wien angemeldet haben.

Für die ViennaUP’23 reisten die Startups unter anderem aus den USA, Neuseeland, Japan, Thailand, einigen afrikanischen Ländern, Australien und Malaysia nach Wien. Ein hoher Anteil der Teilnahmen stammt aus dem CEE-Raum. Aber auch zahlreiche heimische Startups und Gründungsinteressierte nahmen das Angebot der ViennaUP’23 wahr.

Die ViennaUP'23 wurde mit einer globalen Social-Media-Kampagne, ausschließlich in Business-Zielgruppen in ausgewählten Ländern, beworben. „60 Millionen Mal wurden die Inhalte über Wien und die ViennaUP’23 in der Welt gesehen. Damit befeuern wir die positive Dynamik weiter und positionieren unsere Stadt deutlich als Standort für wirtschaftlichen Erfolg“, weiß Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.



Reaktionen von Startups

„Als ich mich online über die ViennaUP informierte, war ich vom Programm beeindruckt. Dieser Eindruck brachte mich dann auch persönlich nach Wien. Nachdem ich mehrere ViennaUP-Veranstaltungen besucht habe, überlege ich nun, mein Unternehmen hier zu etablieren, vor allem wegen der unternehmerischen Kultur hier,“ erzählt Bernard Eng aus Malaysia, Gründer und CEO von „Bernard Business Consulting“.

Aus Südkorea anreisend, nahm Hee Yung Ryoo, Gründerin von „Croft.ai“, am Startup-Festival teil: „Die Teilnahme an der ViennaUP’23 war eine unglaublich lohnende Erfahrung für mein Startup. Die Organisator*innen der Veranstaltung boten mir engagierte Unterstützung. Sie ermöglichten mir, mich mit Fachleuten aus der Branche zu vernetzen, wertvolle Ratschläge zu erhalten und neue Verbindungen zu knüpfen. Zusätzlich hatte ich die Gelegenheit, mein Verständnis des EU-Marktes durch engagierte Diskussionen mit lokalen Expert*innen zu vertiefen, meine Geschäftsstrategie zu formen und den Weg für eine Expansion zu ebnen.“

Nate Wyne, CEO und Co-Founder von „Floodlight“ aus den USA: „ViennaUP ist wunderbar organisiert und verbindet Menschen, die eine gemeinsame Vision haben. Ich bin überwältigt von der Kameradschaft, dem schnellen Deal-Flow hier und der Tatsache, dass die Kulisse der Stadt selbst das ganze ViennaUP-Erlebnis perfekt macht.“

Julia Bialetska, Co-Gründerin von „S.Lab“ aus der Ukraine meint: „Ich genieße es wirklich, Leute bei der ViennaUP‘23 zu treffen. Alle sind so bereit, sich auszutauschen, Dinge zu diskutieren und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Die ViennaUP ist eine großartige Plattform für Startups, um Investor*innen, potenzielle Kund*innen und Partner*innen zu treffen!“



Zu den Veranstaltungshöhepunkten der ViennaUP’23 zählten der weltweit größte Startup-Wettbewerb „Startup Worldcup“, der „Connect Day 2023“ als zentrale Matchmaking-Veranstaltung der ViennaUP'23 für Startups, Corporates/KMU und Investor*innen und auch die „Impact Days“ als führende Konferenz für soziales Unternehmer*innentum. Die „Creative Days Vienna“ – ein zweitägiger Schwerpunkt für Startups und Unternehmen der Creative Industries – widmeten sich der Frage, wie digitale Technologie unsere Kultur und Kreativwirtschaft verändert und neu prägt. Beim „Smart City SuMMit“ kamen Innovator*innen und politische Entscheidungsträger*innen zusammen, um mit technologischen Lösungen Klimaziele für Städte zu erreichen.



ViennaUP ist ein von der Wirtschaftsagentur Wien initiiertes und gemeinsam mit der Wiener Startup-Szene umgesetztes Startup-Event für ein globales Publikum. Eine Foto-Nachschau der Festivaltage gibt es auf viennaup.com.

Nächstes Jahr wird ViennaUP’24 vom 3. Juni bis 9. Juni 2024 in Wien stattfinden.

