Wiener Qualitätsbäckerei Felzl lädt zum Pressegespräch

Kennenlernen mit Geschäftsführer Georg Oelschlägel am 14. Juni 2023 um 9.30 Uhr in der Filiale Lerchenfelder Straße

Wien (OTS) - Sehr herzlich laden wir Sie zum Pressegespräch der Wiener Handwerksbäckerei Felzl am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, um 9.30 Uhr in der Filiale Lerchenfelder Straße ein. Im Rahmen des Kennenlernens mit Frühstücksbegleitung geben der neue Alleingeschäftsführer Georg Oelschlägel und sein Team erste Ausblicke auf ihre Vorhaben rund um die Felzl-Backstube in der Schottenfeldgasse.

Teilnehmer*innen am Pressegespräch erhalten im Anschluss Produktsamples, die exemplarisch für eine Unternehmensphilosophie zwischen dem respektvollen Umgang mit regionalen Ressourcen und einer zweiten Chance für unverkaufte Lebensmittel stehen.

Diese Einladung richtet sich an Fachjournalist*innen. Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter office @ what1f.com bis Dienstag, den 13. Juni 2023.



Pressegespräch mit Felzl-Geschäftsführer Georg Oelschlägel

Datum: 14.06.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Felzl

Lerchenfelder Straße 99–101, 1070 Wien, Österreich

Url: http://

