Stocker: „Wieder haben sich strafrechtlich relevante Vorwürfe als völlig substanzlos erwiesen

Ermittlungen gegen LH Markus Wallner wurden endgültig eingestellt, Entschuldigungen notwendig

Wien (OTS) - „Wieder haben sich strafrechtlich relevante Vorwürfe als völlig substanzlos erwiesen. Nachdem der unbescholtene Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner monatelang falschen Vorwürfen ausgesetzt war, wurden die diesbezüglichen Ermittlungen der WKStA nun eingestellt. Es bedarf Entschuldigungen all jener, die Markus Wallner und die Volkspartei monatelang vorverurteilt haben“, fordert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der abschließend betont: „Diese Verfahrenseinstellung reiht sich ein in eine lange Liste an substanzlosen Vorwürfen, die zwar zu massiver öffentlichen und medialer Vorverurteilung geführt haben, sich letztlich aber in Luft aufgelöst haben. Es wird auch so weitergehen, dass sich Vorwürfe am Ende als falsch herausstellen.“







