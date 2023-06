Einladung zur Pressekonferenz: State of AI in Austria - Triumph oder Tragödie?

Die Austrian Society for Artificial Intelligence (ASAI) ladet herzlich zur Pressekonferenz mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema "State of AI in Austria - Triumph oder Tragödie?" ein. Die Pressekonferenz findet am 14.06.2023 um 16:00 im The Space - Mozartplatz 1, 1040 Wien statt.



Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, zehn renommierten WissenschaftlerInnen aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz diverse Fragen zum Thema KI zu stellen. Weiters wird der von der ASAI verfasste "State of AI Report Austria" präsentiert und im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion statt. Im Anhang finden Sie die offizielle Einladung als PDF-Datei, welche detaillierte Informationen über die Pressekonferenz und die beteiligten Forscher und Forscherinnen enthält.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung per Mail.

Pressekonferenz State of AI in Austria

Pressekonferenz mit Podiumsdiskussion zum Thema: Künstlicher Intelligenz in Österreich.

Datum: 14.06.2023, 16:00 - 17:30 Uhr

Ort: The Space

Mozartplatz 1, 1040 Wien, Österreich

Anmeldung zur Pressekonferenz Bitte senden Sie die Anmeldung Ihrer Teilnahme an: office@asai.ac.at Zum Kontakt

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen und für die Anmeldung wenden Sie sich bitte an:



Valentina Lackstätter

Koordination ASAI

office @ asai.ac.at