FPÖ – Schnedlitz: „Klimabonus für Asylwerber muss nun auch fallen!“

„Diese finanziellen Anreize werden den Asyldruck auf Österreich noch verschärfen“

Wien (OTS) - „Nach dem auf Druck der Freiheitlichen Häftlinge in Zukunft keinen Klimabonus mehr erhalten, müssen nun ehebaldigst auch Asylwerber aus dem Klimabonus-Bezieherkreis fallen.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz den unhaltbaren Umstand, dass Menschen, die illegal nach Österreich gekommen sind, und mit dem Steuergeld der Österreicher ohnehin rundumversorgt werden, weiterhin ein zusätzliches finanzielles Zubrot bekommen sollen.

„Es kann doch nicht sein, dass der schwarz-grünen Regierung Asylforderer wichtiger sind als die eigene Bevölkerung – sowas gibt es wohl in keinem anderen Land auf der Welt. Diese finanziellen Anreize werden den Asyldruck auf Österreich noch verschärfen. Dieses Klimabonus-Goodie für Asylwerber zeigt aber ganz klar die scheinheilige ÖVP-Asylpolitik auf. Besonders Innenminister Karner proklamierte schon Tage vor dem heute stattfindenden EU-Innenministertreffen in Brüssel, ‚dass das derzeitige Asylsystem kaputt sei‘, schafft aber gleichzeitig mit der Klimabonus-Beibehaltung einen weiteren attraktiven Anziehungspunkt für illegale Einwanderer aus aller Herren Länder. Wäre der ÖVP eine restriktive Asylpolitik, von der sie immer fabulieren, ein echtes Anliegen, dann würde es diesen Geldsegen für Asylforderer zulasten der österreichischen Steuerzahler nicht mehr geben“, so der FPÖ-Generalsekretär.

„Wir werden uns aber weiterhin dafür stark machen, dass auch dieser ungerechte, unsoziale und unfaire Klimabonus für Asylwerber ehest möglich abgeschafft wird. Die FPÖ ist nämlich in diesem Land die einzige stabile Kraft, die in ihrer Arbeit das Hauptaugenmerk auf das Wohl, die Interessen und die Anliegen der Österreicher legt“, betonte Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at