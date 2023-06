Großer 12 h-LiDo-Wandertag am 18. Juni – Floridsdorf und Donaustadt neu entdecken!

„12 Stunden links der Donau“ – 50 km auf Einzeletappen rund um Floridsdorf und die Donaustadt – abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie

Wien (OTS) - Links der Donau (LiDo) geht was weiter! Wer die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt neu erleben und viele Grätzl-Highlights entdecken möchte, ist eingeladen, am 18. Juni beim großen zu-Fuß-Geh-Event „12 Stunden LiDo“ mitzumachen! Beim Wandertag auf insgesamt 50 km, die natürlich auch als Einzeletappen zu erwandern sind, wird neben viel schöner Natur auch Kultur geboten, 5 Raststationen laden mit Kulinarik.

„Wien ist eine Fußgänger*innenstadt, wir attraktivieren Gehwege und fördern damit die klimafreundliche Mobilität in unserer Stadt. Ob Alltag oder Freizeit – Wien hat tolle Geh- und Wanderwege zu bieten und links der Donau, also in den großen Bezirken Floridsdorf und Donaustadt gibt es besonders viel zu entdecken“, lädt Mobilitätsstadträtin Sima ein, am Sonntag, den 18. Juni am großen Lido-Wandertag teilzunehmen. Auch die Bezirksvorsteher der beiden Bezirke, Georg Papai und Ernst Nevrivy, werden mitwandern.

Von Bisamberg bis Lobau

Von der Freizeitoase Donauinsel über den Marchfeldkanal hinauf zum Bisamberg mit einem grandiosen Ausblick über Wien, entlang der nördlichen Stadtgrenze geht es nach Süßenbrunn und hinein in den Norbert-Scheed-Wald. Die Seestadt, Europas modernstes Stadtentwicklungsgebiet, liegt ebenso auf der Wanderstrecke wie die wildromantische Lobau. „Wir freuen uns über das breite Angebot an Fußgänger*innen in unseren Bezirken und hoffen, dass viele am großen Familienwandertag mitmachen, um die Schönheiten von Floridsdorf und der Donaustadt zu entdecken“, so Bezirksvorsteher Georg Papai und Ernst Nevrivy.

„Es freut mich zu sehen, dass unser Projekt ‚LiDo – Links der Donau‘, das anfangs so klein begonnen hat, größer wird und gedeiht und von allen so positiv aufgenommen wird. Unsere LiDo-Bezirke haben so viel zu bieten und warten darauf, erkundet zu werden. Die Fußwegekarte unterstützt Fußgänger*innen dabei, ihr Grätzl Schritt für Schritt zu erforschen und weckt Freude an der Bewegung. Ich lade alle Wiener*innen herzlich ein, sich gemeinsam mit uns am am LiDo-Wandertag auf Entdeckungsreise links der Donau zu begeben“, freut sich der Ideengeber des LiDo-Projektes, SPÖ-Abgeordneter Josef Taucher.

50 Kilometer Strecke – 5 Labstationen

Die Wanderroute führt entlang der Bezirksgrenzen und beträgt insgesamt rund 50 km! An 5 größeren Raststationen wird ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für Jung und Alt geboten, auch ein vielfältiges Gastro-Angebot steht zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Strecke wird von 8-20 Uhr betreut.

Alle können natürlich so lang und so weit gehen, wie sie möchten! Wer sich einen Stempelpass entlang der Strecke holt und zumindest drei Stempel sammelt, bekommt eine Erinnerung überreicht.

„12 Stunden LiDo“ bedeutet:

Eine Gesamtstrecke von über 50 Kilometern

12 Stunden gemeinsames Erlebnis von 8 bis 20 Uhr

Fünf Raststationen, mit feiner Kulinarik

Einfach gratis mitgehen

Abwechslungsreiches Kulturprogramm für Jung und Alt

Für die Teilnahme eine kleine Erinnerung

Stationen mit vielfältigem Kultur- und Gastroangebot finden Sie hier:

CopaBeach

Bisamberg

Süßenbrunn

Seestadt

Eßlinger Furt

Hier kann man sich außerdem einen Stempel holen:

U-Bahn-Station Neue Donau

Segelzentrum Nord

Straßenbahn-Station Stammersdorf

Illgasse

Verschiebebahnhof Breitenlee

Lobaustraße (Nationalparkcamp Lobau)

Steinspornbrücke

Wakeboardlift

„12 Stunden LiDo“ wird organisiert von der Mobilitätsagentur Wien. Alle Infos, die genaue Strecke auch als gpx-Downlaod unter www.wienzufuss.at/12-Stunden-LiDo

