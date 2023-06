Pflegehaus St. Louise wird 50

Unter dem Titel „50 Jahre St. Louise – 50 Jahre Lebensfreude“ wurde am 3. Juni das 50-jährige Bestehen des Pflegehauses St. Louise in Maria Anzbach/NÖ gefeiert.

Wien (OTS) - Das Pflegehaus St. Louise ist Teil der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH und versorgt ältere Personen in Form von Langzeit- und stationärer Kurzzeitpflege. Darüber hinaus gilt es als anerkanntes Schwerpunktzentrum für Übergangspflege, bei der Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt dabei unterstützt werden, ihre Mobilität wiederzuerlangen. St. Louise ist auch die Zentrale der vier Community Nurses, die sich einer niederschwelligen und gemeindenahen Gesundheitsförderung in der Region um Altlengbach, Asperhofen und Maria Anzbach widmen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen fand letzten Samstag ein Festakt statt, zudem Mitarbeiter/innen, Bewohner/innen sowie geistliche und politische Vertreter/innen geladen waren. Nach der Begrüßung der Festgäste seitens Gerlinde Göschelbauer, Heim- und Pflegedienstleitung des Hauses St. Louise, folgte eine von Erzdechant Wilhelm Schuh gehaltene und vom Kirchenchor Maria Anzbach begleitete Festmesse. Anschließend gab es Begrüßungsworte der Geschäftsführerin der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH Jana Bockholdt, die darüber hinaus die Geschichte des Hauses erläuterte. Diese reicht bis 1898 zurück als die Barmherzigen Schwestern einen landwirtschaftlichen Betrieb in Maria Anzbach, den „Zwicklhof“, erwarben. Dieser entwickelte sich zum Ludowikaheim, in dem erholungsbedürftige Schwestern Pflege erhielten und Waisenkindern aus Wien Ferien am Land ermöglicht wurden. 1984 erhielt man die Genehmigung zur Führung eines Pensionisten – und Pflegeheims aber erst 2001 erhielt das Haus den neuen Namen St. Louise.

Die geistlichen Zeitzeuginnen und Ordensschwestern Sr. Otmara Kapeller und Sr. Basilides Steinmassl, die prägend für einen großen Teil dieser Geschichte sind, berichteten von den größten Herausforderungen sowie von berührenden Momenten. Auch der ehemalige Gemeindearzt MR Dr. Tenora, der das Haus St. Louise 26 Jahre lang medizinisch betreute, teilte seine Erinnerungen. Gerlinde Göschelbauer dankte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr unermüdliches Engagement. Weitere Grußworte kamen von der Generaloberin der Barmherzigen Schwestern Sr. Cordula Kreinecker, der Bürgermeisterin von Maria Anzbach Karin Winter, Filip Deimel, dem Leiter der Gruppe Gesundheit und Soziales und der Abteilung Landeskliniken und Landesbetreuungszentren sowie von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Fotos zum Download unter www.bhs.or.at/presse/pressearchiv

Fotocredit: BHS Pflege GmbH / Alek Kawka

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Zapfl, BA

Kommunikation

Barmherzige Schwestern Pflege GmbH

FN:229672d - HG Wien - Firmensitz Wien

1060 Wien, Gumpendorfer Straße 108

(Eingang 1060 Wien, Millergasse 6-8)

Tel.: +43 (0) 664 88 49 3246

E-Mail: hannes.zapfl @ bhs.or.at

Web: www.bhs.or.at

Ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe