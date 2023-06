Korrektur: Wien richtet im JULI 2024 erstmals internationale EuroGames aus

Vizebürgermeister Wiederkehr und Sportstadtrat Hacker präsentieren die EuroGames von 17. bis 20. JULI (nicht Juni) 2024 in Wien

Wien (OTS) - Die EuroGames finden alljährlich in einer europäischen Großstadt statt und werden von der European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) vergeben, bei der der SV Aufschlag Wien und der SV Kraulquappen Wien Mitglieder sind. Beide schlossen sich zum Verein „Eurogames Vienna 2024“ zusammen und bewarben sich im Herbst 2021 erfolgreich bei der EGLSF um die Austragung der EuroGames 2024 in Wien. Dafür war es wichtig, dass die Bewerbung nicht nur von der LGBTIQ-Community, sondern auch von der Stadt Wien mitgetragen und unterstützt wurde.

„Wien ist eine weltoffene und vielfältige Stadt und setzt als Regenbogenhauptstadt im Bereich der LGBTIQ-Gleichstellung auch international Maßstäbe. Als zuständiger Stadtrat für die LGBTIQ-Community freut es mich, dass das Thema Sport damit verstärkt in die Wiener Community Einzug hält und hoffentlich viele queere Menschen in Wien Berührungsängste mit Sportvereinen oder auch unangenehme Erfahrungen in der Jugend abbauen können“, sagt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

„Sport in Wien ist offen für alle – unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Die EuroGames mit ihren 3.000 Teilnehmer*innen werden den Anliegen und Bedürfnissen von queeren Menschen im Sport zusätzliches Gehör verschaffen. Es freut mich sehr, dass die EuroGames erstmals in unserer Stadt und auf den schönen Wiener Sportanlagen gastieren“, so Sportstadtrat Peter Hacker.

Die EuroGames Vienna 2024 zeigen auf, dass Sport für queere Menschen genauso wichtig ist, wie für alle anderen Menschen auch. Gerade in Sportvereinen werden queere Menschen oft diskriminiert, weil sich falsche Klischeevorstellungen über LGBTIQ-Personen in manchen Bereichen besonders hartnäckig halten.

Die Stadt Wien fördert die EuroGames Vienna 2024 mit 150.000 Euro und stellt dafür zahlreiche Sportstätten zur Verfügung. Geplant sind rund 30 Sportbewerbe in mehr als 20 verschiedenen Sportarten für ca. 3.000 Sportler*innen, eine große Eröffnung und eine Schlussfeier sowie ein fünftägiges EuroGames-Village in Form einer kleinen Zeltstadt.

