Kika/Leiner-Mitarbeiter*innen: Post bietet Gekündigten neue Jobs an

Wien (OTS) - Die Österreichische Post AG reagiert auf den Stellenabbau bei Kika/Leiner und bietet den gekündigten Mitarbeiter*innen neue Jobs im Unternehmen an. Betroffene können sich direkt unter karriere.post.at informieren und gleich bewerben.

Österreichweit hat die Post derzeit knapp 800 offene Stellen zu bieten, vorrangig in den Bereichen Logistik, Filiale mit Verkauf und IT, sowohl in Voll- als auch in Teilzeit.

Neben einem fairen Gehalt bietet die Post ihren Mitarbeiter*innen zahlreiche Benefits, darunter:

Essens-Gutscheine im Wert von 400 Euro pro Jahr für Gastronomie und Supermärkte

Ein kostenloses Mitarbeiter*innen-Konto der bank99

Finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg

Post-Ferienhäuser in ganz Österreich mit vergünstigten Konditionen für den Urlaub

Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Gesundheitsförderung

Die Post möchte ihre Mitarbeiter*innen langfristig entwickeln und übernimmt daher etwa auch Fortbildungskosten für weiterführende Deutschkurse oder den LKW-Führerschein.

Alle offenen Stellen und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es direkt unter: karriere.post.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

+43 57767 - 32010

presse @ post.at