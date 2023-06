Gerstl: Was viele für unmöglich gehalten haben, wird jetzt Realität

Auch die Wien Energie wird die Preise senken – Der Dominoeffekt wirkt

Wien (OTS) - "Was viele für unmöglich gehalten haben, wird jetzt Realität. Die Salzburg AG, der Verbund, die Burgenland Energie und jetzt auch die Wien Energie haben angekündigt, ihre Preise für Bestands- und Neukunden zu senken. Mit der Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer, Übergewinne von Energieunternehmen abzuschöpfen, ist der erste Dominostein gefallen, jetzt ist der Dominoeffekt nicht aufzuhalten. Die Menschen werden die Auswirkungen bald in allen Bereichen spüren, denn es werden nicht nur die Preise für Energie, sondern langfristig auch die Inflation abfallen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat den Effekt erzielt, den Österreich und vor allem die Bevölkerung dringend gebraucht haben", sagt der Wiener ÖVP-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Gerstl.

"Jetzt gilt es, für die Menschen in unserem Land weiterzuarbeiten. Es war an der Zeit, dass die Menschen auch langfristig wieder mehr Geld zum Leben haben. Denn zusätzlich zu den wirksamen Einmalzahlungen der vergangenen Monate, die den Menschen unbürokratisch und schnell geholfen haben, ist jetzt ein struktureller Wandel hinzugetreten, der den Menschen langfristig und nachhaltig hilft", so Gerstl, der abschließend betont: "Mit einer marxistischen Babler-SPÖ wären solche Maßnahmen nicht möglich gewesen und auch der Kickl-FPÖ hat es die Sprache verschlagen. Die Kritik ist verstummt. Die Volkspartei ist die Partei der breiten Gesellschaft, denn Babler treibt die SPÖ nach links und Kickl die FPÖ immer weiter nach rechts. Gott sei Dank gibt es in Österreich noch eine bürgerliche Kraft der Mitte, auf die sich die Menschen verlassen können, nämlich die Volkspartei." (Schluss)

