Die Semtainment Konzerthighlights für 2023

Moosburg (OTS) - In die Konzertsaison startete Semtainment dieses Jahr mit der wunderbaren INA REGEN im Konzerthaus Klagenfurt. Das Publikum war begeistert, wahnsinnig viele Emotionen waren im Saal zu spüren und zu hören. FLINTE machte als Support-Act den Auftakt und brachte das Publikum bereits in Stimmung.

Am 08.Juni beginnt auch der Saisonauftakt der Semtainment Konzerte auf der Burgarena Finkenstein, mit niemand geringeren als THE DIRE STRAITS EXPERIENCE mit Original-Band-Mitglied Chris White. Im selben Monat findet auch das NIK P. Konzert auf der Burgarena statt, wie bereits im letzten Jahr, wird die Arena an diesem Abend prall gefüllt sein.

Im Juli 2023 erwartet die Konzertbesucher ein bunt gemischter Mix aus insgesamt 10 Konzerten. Die legendäre Band SMOKIE macht am 05. Juli den Auftakt in dieses fulminante Konzertmonat. Am darauffolgenden Tag geht es auf der Burgarena Finkenstein direkt weiter mit FÄASCHTBÄNKLER & am 07.07.2023 folgen die GIPSY KINGS by Diego Baliardo. Mit Songs wie „Baila me“, „Volare“, oder „Bamboléo“ gibt es kein Zurück mehr aus guter Laune & großartiger Unterhaltung.

Zeitgleich wird auf der Schlosswiese Moosburg eines der großen Highlights des Jahres stattfinden. Am 07. Juli beehrt uns Niemand geringeres als ONE REPUBLIC! Die weltbekannte US-Amerikanische Pop-Rock-Band liefert Hits am laufenden Band. Als Special Guest haben sie TOM GREGORY mit an Bord & als Support Act wird die LUKE ANDREWS BAND das Publikum ordentlich anheizen.

Am darauffolgenden Tag geht es rockig weiter, denn dieses Jahr findet erstmalig das 1-Tages-Festival SCHLOSSWIESE ROCK ON 2023 statt. SPORTFREUNDE STILLER, TURBOBIER, THE SUBWAYS, BIBIZA & RIAN – die Acts können sich hören und sehen lassen & bringen garantiert die beste Stimmung unter den Besuchern auf.

Am selben Tag ist aber auch auf der Burgarena mit bombastischer Stimmung zu rechnen, dafür werden die Jungs von FOLKSHILFE sorgen.

Eine Woche später hat man die Chance auf besten Austropop von WIR 4 – das Beste von Austria Drei. Am 21. Juli gibt dann PETER BENCE am Piano den Ton an & nimmt sein Publikum mit in eine Welt aus klassischen Klängen und Pop-Beats. Am darauffolgenden Tag gastiert dann der jüngste Amadeus-Award Gewinner Chris Steger auf der Burgarena. Seine Songs wie „Zefix“, oder „Leicht kennt ma’s hom“ sind schon lange kein Geheimtipp mehr.

Ebenfalls am 22. Juli beehrt dann Mr. Entertainment höchst persönlich das Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz. ROBBIE WILLIAMS dürfte wohl jedem ein Begriff sein und man freut sich jetzt schon auf ein Konzert der Superlative. Auch die Special Guests an diesem Abend können sich sehen lassen, CALUM SCOTT und HERR SPEER heizen das Publikum vor.

Am 31. August endet dann die Semtainment-Konzert-Saison auf der Burgarena Finkenstein mit italienischem Flair. INSIEME – la notte italiana wird auch dieses Jahr eine tolle Stimmung in die Arena bringen.

Im September bringt Semtainment die Konzerte direkt an den Sonnegger See. In der Geopark Naturarena Sonnegger See findet am 22.09. das ANTENNE KÄRNTEN 90’s LIVE mit bekannten 90’s Acts & die dazugehörigen Songs statt. HADDAWAY, MR.PRESIDENT, DR.ALBAN, REDNEX und SNAP! werden wohl jeden Konzertbesucher auf eine Zeitreise mit in die 90er Jahre nehmen und mit Garantie zum Mitsingen animieren. Einen Tag später werden die SEER dann die Bühne zu ihrer erobern & auch bei diesem Konzert werden die Emotionen nur so fließen.

Vom 12. bis zum 15. Oktober findet dann erstmalig das Klagenfurter Oktoberfest in der Schleppe Brauerei mit Bieranstich, guter Laune und vielen bekannten Acts der Schlagerwelt statt. HANNAH & DIE DRAUFGÄNGER starten am 12.10., am darauffolgenden Tag stimmen MEILENSTEIN und ein Überraschungs-Act die Songs ein. Am 14. Oktober treten dann MARC PIRCHER und NORDWAND auf. Den krönenden Abschluss am Sonntag machen dann DIE EDLSEER.

Eines der letzten Konzerte für 2023 findet dann am 07.Dezember in der Messehalle 1 in Klagenfurt statt. SEILER & SPEER werden die Halle rocken, soviel steht fest.

Am 16.12. endet das Konzertjahr mit einer winterlichen Show am Nassfeld. Durch die letzten Jahre etablierte sich das Nassfeld als eine beliebte Open-Air Location für Konzerte aus dem Hause Semtainment. Der Act für dieses Jahr wird noch bekannt gegeben.

