„Bewusst gesund“: Wie entsteht Lungenhochdruck und wie wird er behandelt?

Am 10. Juni um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 10. Juni 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Shunt-Chirurgie – Vorbereitung auf die Dialyse

Mehr als zehn Prozent der Erwachsenen weltweit leiden an einer chronischen Niereninsuffizienz. In Österreich sind es geschätzte 200.000 Menschen. Ursachen dafür können Erkrankungen wie Diabetes, Nierenentzündungen oder Bluthochdruck sein. Immer mehr Patientinnen und Patienten stehen vor einem endgültigen Nierenversagen. Für sie gibt es dann nur noch zwei Möglichkeiten: eine Spenderniere oder die Dialyse. Damit diese sogenannte Blutwäsche aber optimal funktionieren kann, ist eine rechtzeitige Planung und chirurgische Vorbereitung notwendig. Gestaltung: Andi Leitner

Prähabilitation – Training vor dem Eingriff

Die körperliche Leistungsfähigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Komplikationsrate und die Rehabilitation bei operativen Eingriffen und vielen nichtoperativen Behandlungen. Studien haben gezeigt, dass Patientinnen und Patienten von einem speziellen Trainingsprogramm vor einer Operation oder Therapie enorm profitieren. Nicht nur bei Gelenkersatz an Knie und Hüfte wird das Konzept der Prähabilitation (kurz: Präha) momentan erforscht, auch bei Krebstherapien zeigen sich gute Erfolge. Grundsätzlich geht es bei der Präha darum, die körperliche Leistungsfähigkeit so weit wie möglich zu optimieren. Mit dem Ziel, dass Patientinnen und Patienten belastbarer und stressresistenter sind – bei der OP und während der Genesungszeit danach.

Die Kraft der Zitrone

Die Zitrusfrucht beinhaltet viel Vitamin C, Ballaststoffe und verschiedene Antioxidantien. Dadurch können Zitronen bei der Verdauung helfen, die Wundheilung anregen und das Immunsystem stärken. „Bewusst gesund“ berichtet, was man alles von der Zitrone wie verzehren kann und was hinter der „Kraft der Zitronen“ steckt. Gestaltung: Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Lungenhochdruck

Der Blutkreislauf besteht aus dem großen Körperkreislauf und einem kleinen Lungenkreislauf. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert und auch in diesem Kreislauf kann es zu erhöhtem Blutdruck kommen. Schätzungsweise ist jeder zehnte Mensch über 65 Jahren betroffen, meist in Folge anderer Erkrankungen. Wie Lungenhochdruck entsteht und behandelt wird, ist Thema von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Training im Park

Michael Strasser durchquerte 2018 mit dem Rennrad den amerikanischen Kontinent von Norden nach Süden. Für die 23.000 Kilometer von Alaska nach Feuerland brauchte er nur 84,5 Tage und ist damit ICE-2-ICE Weltrekordhalter. Doch der Extremsportler und Rad-Abenteurer war es leid, immer nur allein zu trainieren, und startete deshalb ein kostenfreies öffentliches Training in Wien. Mittlerweile treffen einander rund 700 Sportbegeisterte zweimal wöchentlich im Arne-Karlsson-Park und turnen ca. eine Stunde lang unter der Anleitung von Michael Strasser zu Elektro-Swing-Musik. Gestaltung:

Vroni Brix

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at