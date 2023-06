Nächster Quoten-Rekord für oe24.TV

Gestern schon 3,22 Prozent Marktanteil bei 12- bis 49-Jährigen – über 200.000 Zuseher bei FELLNER! LIVE

Wien (OTS) - Die Krise in der SPÖ bringt Österreichs führendem News-Sender oe24.TV jeden Tag neue Rekord-Quoten.

Nach 2,48 Prozent Marktanteil am Samstag, dem Tag des SPÖ-Parteitags, und 3,00 Prozent Marktanteil am Montag, dem Tag der Ergebnis-Korrektur, erreichte oe24.TV gestern, Dienstag, in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) erstmals einen Marktanteil von bereits 3,22 Prozent.

Sowohl der gestrige Marktanteil von 3,22 Prozent in der Werbezielgruppe (12-49 Jahre) als auch jener von 2,86 Prozent beim Gesamtpublikum (12+) sind neue Rekordwerte für oe24.TV.

Den vierten Tag in Folge war oe24.TV mit seinen Live-Übertragungen zur SPÖ-Krise in mehreren Zeitschienen der meistgesehene aller in Österreich empfangbaren Privat-TV-Sender.

Gestern, Dienstag, war oe24.TV etwa von 11:00 bis 12:00 Uhr mit 7,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum (12+) überhaupt das meistgesehene Programm aller österreichischen Fernsehsender inklusive ORF.

In der Zeitschiene von 21.53 bis 23.40 Uhr war oe24.TV mit dem FELLNER! LIVE-Duell Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena neuerlich mit 4,6 Prozent Marktanteil auch der meistgesehene Privat-TV-Sender im Land.

Das von Wolfgang Fellner und Isabelle Daniel moderierte FELLNER! LIVE erreichte in seiner gesamten Zeitschiene (21.00–23.40 Uhr) gestern erstmals mehr als 200.000 Zuseher (NRW 12+).

Insgesamt hatte oe24.TV gestern sogar schon 360.000 Zuseher (NRW 12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting; Basis Zeitschienen, vorläufig gewichtet, DRW Fellner Live 67.800 Personen

