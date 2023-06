Personalentscheidung im wohnfonds_wien: Gregor Puscher als Geschäftsführer bestätigt

Wien (OTS) - Die Amtszeit der Geschäftsführer*innen des wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, ist auf fünf Jahre befristet. Daher erfolgte vor Ablauf dieser Periode eine Neuausschreibung der Geschäftsführer-Position. Das Ergebnis liegt nun vor: Nach einem Auswahlverfahren ist die Wiederbestellung von Gregor Puscher fixiert.



Ein Personalbüro zeichnete für die öffentliche Ausschreibung verantwortlich. Gestartet wurde das mehrstufige Verfahren am 28. Jänner 2023, die Bewerbungsfrist endete am 28. Februar 2023. Insgesamt haben sich 11 Personen beworben. Eine Kommission hat nach Management-Audits und Hearing den bestgeeigneten Kandidaten zur Bestellung vorgeschlagen. In der Kuratoriumssitzung unter dem Vorsitz der wohnfonds_wien-Präsidentin Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál am 6. Juni 2023 wurde diese Empfehlung einstimmig angenommen. Gregor Puscher wird auch zukünftig gemeinsam mit dem bisherigen Stellvertreter, Dieter Groschopf, die Geschicke des Unternehmens leiten.

Langjährige Expertise

Nach dem Studium der Architektur an der TU Wien und in Portsmouth (GB) begann DI Gregor Puscher bereits 2000 seine Tätigkeit für die Stadt Wien. Vor seinem Wechsel zum wohnfonds_wien leitete er interimistisch die Magistratsabteilung 21 – Stadtplanung und Flächenwidmung. Seit 2018 steht er an der Spitze des Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung.

„Rund zwei Drittel der Wiener*innen wohnen in unserer Stadt in geförderten Wohnungen. Das Wien nimmt mit seinem Modell des sozialen Wohnbaus eine internationale Vorreiterrolle ein. Zahlreiche Delegationen aus der ganzen Welt kommen laufend in unsere Stadt, um sich vor Ort von den Qualitäten zu überzeugen. Ein maßgeblicher Anteil dieser Erfolgsgeschichte ist dem wohnfonds_wien zuzuschreiben und nicht zuletzt seiner Geschäftsführung. Daher freut es mich besonders, dass Gregor Puscher auch weiterhin an der Spitze des Unternehmens tätig sein wird“, sagt Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

„Mein Ziel für die weiteren fünf Geschäftsführer-Jahre ist es, gemeinsam mit meinem motivierten Team den geförderten Wohnbau und damit das Bild der Stadt maßgeblich zu prägen. Qualitätssicherung, Innovation und Weiterentwicklung sowie das Forcieren von aktuellen Themen wie Leistbarkeit, Ökologie, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft – sowohl im Neubau als auch in der Sanierung − haben für mich oberste Priorität“, so Gregor Puscher.

Über den wohnfonds_wien

Der wohnfonds_wien wurde 1984 gegründet. Aus den ursprünglichen Aufgaben, der Beratung und Begleitung von Althaussanierungen und der Bereitstellung von Grundstücken für den geförderten Wohnbau, entwickelte sich ein weltweit beachtetes Stadterweiterungs- und Stadterneuerungsprogramm. Umfassende Sanierungsprojekte und anspruchsvolle Wohnungsneubauten (Ergebnisse der 1995 eingeführten Bauträgerwettbewerbe und des Grundstücksbeirats) sind national und international anerkannte Modelle einer neuen, lebenswerten Urbanität. Der wohnfonds_wien dient als Geschäftsstelle des Qualitätsbeirats, der für die Qualitätssicherung sowohl bei geförderten als auch bei freifinanzierten Wohnbauprojekten in ausgewählten Stadtentwicklungsgebieten verantwortlich zeichnet. Im Rahmen der Bodenbevorratung verfügt der wohnfonds_wien aktuell über Flächenreserven im Ausmaß von rund 2,9 Millionen Quadratmetern. Ebenfalls Teil des Unternehmens: die Hauskunft, die Sanierungsberatung für Eigentümer*innen von Mehr- und Einfamilienhäusern sowie Wohnungen in Wien.

Der wohnfonds_wien ist eine gemeinnützig tätige Organisation und fungiert als dienstleistungsorientierte Koordinationsstelle – unter anderem zwischen Bauträgern, Hauseigentümer*innen und ihren Vertreter*innen sowie Magistratsabteilungen, hier vor allem der Förderstelle und Service-Einrichtungen der Stadt Wien. Präsidentin des wohnfonds_wien ist die Vizebürgermeisterin und amtsführende Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

