Bundesheer: Spezialeinsatzkräfte feiern 60. Geburtstag

Tanner: Jagdkommando ist der einsatzerfahrenste Verband des Bundesheeres

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 6. Juni, feierte das Jagdkommando ein rundes Jubiläum. In Wiener Neustadt konnten dazu viele nationale und internationale Ehrengäste begrüßt werden. An der Spitze gratulierte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dem Jagdkommando zu ihrem 60-jährigen Bestehen: „Das Jagdkommando, die Eliteeinheit des Bundesheeres, verfügt über speziell ausgewählte, ausgebildete und ausgerüstete Soldatinnen und Soldaten. Die äußerst vielfältigen Aufgaben im In- und Ausland erfordern ein Höchstmaß an geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit. Dabei ist die Fähigkeit, Probleme unkonventionell und kreativ zu lösen, eine Grundtugend aller Angehörigen des Jagdkommandos. Ich gratuliere allen Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten zu ihren Leistungen und wünsche dem Jagdkommando alles Gute zum runden Jubiläum.“

Um auch der Bevölkerung einen seltenen Blick hinter die Kulissen und auf die Geschichte des Jagdkommandos zu ermöglichen, öffnet der Verband am Donnerstag, 7. Juni, seine Tore. Dabei präsentiert sich, bei einem „Tag der offenen Tür“, der Verband auf verschiedenen Stationen.

1963 wurde der Befehl zur Durchführung des ersten Jagdkommando-Grundkurses erteilt und das Jagdkommando als Kompanie für Sondereinsätze aufgestellt. Das Jagdkommando ist heute der einsatzerfahrenste Verband des Österreichischen Bundesheeres. Das damalige Ziel der neu gestarteten Ausbildung war, den Kampf in dem vom Feind besetzten Gebiet mit regulären Kräften, den sogenannten Jagdkommandos, fortzusetzen.

Die Aufgaben des Jagdkommandos sind die Spezialaufklärung zum Gewinnen hochwertiger Informationen, Kommandounternehmen- das Jagdkommando ist der Anti-Terror-Verband des Bundesheeres, Militärische Unterstützung bei der Ausbildung von Soldaten, Erstreaktionskraft des Bundesheeres in den Interessensgebieten Österreichs, kampfkräftiges Suchen und Retten, militärische Evakuierungsoperationen und der Einsatz von konsularischen Unterstützungsteams. Gerade in den letzten Jahren konnte das Jagdkommando diese Fähigkeiten unter Beweise stellen. In Kabul wurden im Jahr 2021 österreichische Staatsbürger evakuiert. Ebenso unterstützen sie seit Februar letzten Jahres die Botschaft in Kiew. „Das Jagdkommando ist immer dort zur Stelle, wo sich sonst keiner mehr hintraut und sorgen damit für den Schutz von Österreicherinnen und Österreichern auf der ganzen Welt,“ so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

„Numquam retro - Niemals zurück“. Der Leitspruch des Jagdkommandos nimmt Bezug auf die Payer- Weyprecht- Expedition und Entdeckung des Franz- Josef- Landes im Jahre 1874. Überdurchschnittliches Durchhaltevermögen, Entschlossenheit, Kameradschaft und Pflichtbewusstsein waren ausschlaggebend für den Erfolg dieser Expedition.

