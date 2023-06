Lachmuskeltraining am Freitagabend in ORF 1: „Simpl Revue: Des Bullis Kern“ am 9. Juni um 20.15 Uhr

Anschließend: „Was gibt es Neues? – Es lebe der Sport“ und „Open House – Das Casting“

Wien (OTS) - Frech, einfallsreich und unterhaltsam wird es am Freitagabend in ORF 1! In der neuen „Simpl Revue: Des Bullis Kern“ vereint das Ensemble von Theaterdirektor Michael Niavarani am 9. Juni 2023 um 20.15 Uhr die besten Nummern aus der 110-jährigen Geschichte des Kabarett Simpl. Um 21.55 Uhr wird in der Sonderausgabe „Was gibt es Neues? – Es lebe der Sport“ in Höchstform gerätselt. Oliver Baier absolviert gemeinsam mit Michael Niavarani, Viktor Gernot, Monika Gruber, Eva Maria Marold, Alex Kristan und vielen mehr den Comedy-Triathlon: Fragen, Raten, Lachen! Anschließend um 22.45 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Open House – Das Casting“. Michael Niavarani und Viktor Gernot träumen in der Improvisationsshow vor Publikum von der großen Hollywood-Karriere.

„Simpl Revue: Des Bullis Kern“ um 20.15 Uhr

In der neuen „Simpl Revue: Des Bullis Kern“ gehen Theaterdirektor Michael Niavarani und sein Ensemble der Frage auf den Grund, was des Bullis Kern ist. „Bulli“, die rote Bulldogge, ist das Wahrzeichen des Traditionshauses in der Wiener Wollzeile. Die Zutaten haben sich seit dem ersten Lüften des roten Vorhanges nicht geändert: Ein Gespür für den Zeitgeist, wie in der aktuellen Nummer „Im Weißen Rössl“, einem Hotel, das vergeblich Personal sucht. Dazu ein Gefühl für die österreichische Identität, die im Simpl-Klassiker „Im Schweizerhaus“ g’schmackig auf den Punkt gebracht wird. Eingekocht werden die Politiker/innen bei „Silvia kocht“. Und zur Nachspeise ist ein bisschen Bewegung empfehlenswert: Wie wäre es mit einem menschlichen Fahrrad? Katharina Dorian, Jennifer Frankl, Ariana Schirasi-Fard, Joachim Brandl, Julian Loidl, Matthias Mamedof und Bernhard Murg ziehen im „Seniorenclub Kunterbunt“ los, um die Welt zu retten. Als Conférencier ist Joachim Brandl zu sehen, für Regie und Buch zeichnet Michael Niavarani verantwortlich.

Auf Flimmit (flimmit.at) können viele weitere Ausgaben der „Simpl Revue“ gestreamt werden.

„Was gibt es Neues? – Es lebe der Sport“ um 21.55 Uhr

In dieser Woche belebt die Sonderausgabe „Es lebe der Sport“ körperlich und geistig. Im Studio erwartet Oliver Baier und seine Gäste ein Comedy-Triathlon: Fragen, Raten, Lachen! Michael Niavarani, Viktor Gernot, Monika Gruber, Eva Maria Marold, Alex Kristan und viele mehr laufen in Bestzeit zur Höchstform auf. So zum Beispiel bei der Frage, worum es sich beim einem „Rohrhügel“ handeln könnte. Fitnessexperte Philipp Jelinek stellt die Promifrage: Er will wissen, was ein „Paketsprung“ ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at