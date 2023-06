Ukrainische Community: Frieden muss echt und gerecht sein

Keine Aufgabe von besetzten Gebieten - Besatzung ist kein Frieden!

Wien (OTS) - Wir distanzieren uns von “Friedensaufrufen”, welche die potentielle Aufgabe der von Russland völkerrechtswidrig besetzten Gebiete beinhalten und das Leid unserer Menschen dort nicht thematisieren. Unter dem russischen Besatzungsregime sind Folter, Vergewaltigung, Umerziehung und Deportationen von Kindern an der Tagesordnung. Ein gerechter und echter Frieden beinhaltet die Befreiung dieser völkerrechtswidrig besetzten Gebiete und den vollständigen Abzug russischer Truppen sowie umfassende Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Wir finden es auch inakzeptabel, wenn die alleinige Schuld Russlands an diesem Krieg, z.B. unter Nennung einer angeblichen “NATO Provokation” relativiert wird. Insofern distanzieren wir uns von den Positionen vieler Teilnehmer des “Summits for Peace” in Ukraine, von denen mehrere bereits im russischen Propagandafernsehen zu Gast waren und immer wieder Narrative verbreitet haben, die nicht in unserem Sinne sind.

Wir hören in der russischen Staats-Propaganda von Politikern und sogenannten “Experten” immer wieder, dass die Ukraine unterworfen werden muss und kein Existenzrecht hat, dieser traurigen Realität muss man sich leider stellen.

Was für uns ein echter und gerechter Frieden bedeutet, möchten wir bei unserer Kundgebung am kommenden So., am Platz der Menschenrechte um 16:00 Uhr darstellen.

