Verspäteter Start in die Frühkartoffel-Saison

Witterung war in den vergangenen Monaten zu kalt

Wien (OTS) - Heuer beginnt die Frühkartoffel-Saison erst Mitte Juni - bedingt durch die bisherige Witterung. Die Erntezeit dauert bis Mitte August, wer Heurige will, muss also schnell sein. Heimische festschalige Erdäpfel sind aber das ganze Jahr über verfügbar.

Erdäpfel sind sehr beliebt, 40 Prozent der Österreicher essen sie laut RollAMA* mehrmals pro Woche. Sie dienen als Beilage zu vielen verschiedenen Gerichten und sind besonders einfach zuzubereiten. Besonders beliebt sind die festkochenden und vorwiegend festkochenden Arten.

Ernte heuer etwas später

Wie die Ernte dieses Jahr konkret aussehen wird, hängt natürlich auch weiterhin von der Witterung ab. Bisher war das Wetter gut für Heurige, es gab ausreichend Niederschläge, in den vergangenen Monaten war es jedoch etwas zu kalt, weshalb die Ernte heuer etwas später als üblich beginnt. Traditionell startet die Erntezeit Ende Mai, heuer wird es Mitte Juni soweit sein. Im August ist die Erntezeit vorüber. Aus diesem Grund sind Frühkartoffeln auch etwas teurer als spätere Kartoffelsorten. Wer in Genuss von Heurigen kommen will, muss sich also beeilen.

Wichtigste Sorten: Colomba, Arielle und Actrice

In ganz Österreich werden aktuell auf 18.687 Hektar Fläche Erdäpfel angebaut, wovon nur 832 Hektar Heurige betreffen. Die österreichischen Frühkartoffeln wachsen vor allem in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und dem Burgenland. Heurige haben eine dünnere Schale, die mitgegessen werden kann. Zudem sind sie etwas zarter und feiner im Geschmack als spätere Kartoffelsorten. Diese sogenannte "Losschaligkeit" zeichnet die Heurigen aus. Gelagert werden sie am besten im Kühlschrank. Die wichtigsten Sorten sind Colomba, Arielle und Actrice.

"Konsument:innen können heimische Landwirt:innen unterstützen, indem sie beim Lebensmitteleinkauf auf Regionalität setzen und damit weiterhin den Selbstversorgungsgrad hoch halten. In Österreich werden ausreichend Erdäpfel produziert, der heimische Bedarf kann das ganze Jahr über abgedeckt werden", klärt Karin Silberbauer, AMA-Marketing-Managerin für Obst, Gemüse und Erdäpfel, auf.

1.000 Erdäpfel-Erzeuger beim AMA-Gütesiegel-Programm dabei

Lebensmittel, deren Standards die gesetzlichen Vorgaben übertreffen, zeichnet die AMA-Marketing mit dem AMA-Gütesiegel aus, Bio-Lebensmittel mit dem AMA-Biosiegel. 1.000 Betriebe, die Erdäpfel produzieren, nehmen am AMA-Gütesiegel-Programm teil. 2022 wurden knapp 2.800 Kontrollen und gut 1.200 Analysen auf Pflanzenschutzmittelrückstande durchgeführt.

* Über die RollAMA

Die RollAMA (rollierende Agrarmarktanalyse) wird in Zusammenarbeit mit GfK und KeyQUEST Marktforschung durchgeführt. Es handelt sich um ein Haushaltspanel, bei dem 2.800 österreichische Haushalte Aufzeichnungen über ihre Lebensmitteleinkäufe führen. Erfasst werden Fleisch und Geflügel, Wurst, Milch und Milchprodukte, Käse, Obst, Gemüse, Eier, Erdäpfel, Tiefkühlprodukte, Fertiggerichte, aber nicht Brot und Gebäck. Die Einkaufsmengen und Ausgaben dieser repräsentativ ausgewählten Haushalte werden auf die Gesamtzahl der österreichischen Privathaushalte hochgerechnet und daraus diverse Kennzahlen berechnet. Die Daten geben somit Auskunft über die Einkäufe, die für den Haushalt getätigt werden. Nicht enthalten sind Individualeinkäufe sowie der Außer-Haus-Konsum.

