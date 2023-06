Prof. Anas Schakfeh und sein Lebenswerk im Rathaus geehrt

Zahlreiche prominente Gäste folgten der Einladung Bürgermeister Dr. Michael Ludwigs und der Muslimischen Jugend Österreich (MJÖ)

Wien (OTS) - Über 13 Jahre lang war Anas Schakfeh der Präsident und Vertreter der österreichischen MuslimInnen und gilt als das österreichische Gesicht des Islams. Wie kein anderer verstand er es, sowohl in der muslimischen Community als auch in der Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung und anderen Religionsgemeinschaften eine verbindende Rolle zu spielen. Als Ehrenpräsident der MJÖ und Namensgeber der Gemeinnützigen Privatstiftung Anas Schakfeh ist er auch nach seiner aktiven Rolle in der IGGÖ gesellschaftlich, kulturell und vor allem im interreligiösen Dialog aktiv.

Um sein Lebenswerk und seine besondere Rolle in der österreichisch-islamischen Geschichte zu würdigen, lud die MJÖ zu einem feierlichen Abend ins Rathaus ein. Besondere Würdigung erfuhr Prof. Schakfeh durch die Präsentation der zu seinen Ehren veröffentlichten Festschrift durch die Herausgeber Farid Hafez, Ph.D., Prof. Dr. Raoul Kneucker und Prof. DDr. Paul Zulehner.

„ Mein Ziel und mein Hauptanliegen war die Muslime auf der Grundlage des geltenden Rechts in die Gesellschaft zu integrieren, sodass sie sich ohne zu zögern als Österreicher definieren “, sagt Prof. Anas Schakfeh sichtlich gerührt in seiner Festrede.

„ Sie sind dafür eingetreten Probleme durch Dialog zu lösen “, erinnerte sich Bundespräsident a.D. Dr.Heinz Fischer in seiner Laudatio an das.

„ Ich darf sie beglückwünschen, dass die Muslimische Jugend Österreich als Träger Ihrer Ideen ein aktiver Teil der österreichischen Gesellschaft geworden ist “, so Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka in seiner Rede über das Wirken Prof. Schakfehs.

Die MJÖ bedankt sich bei den zahlreichen Gästen aus Politik, Wissenschaft, Kunst & Kultur, Bildung, Religion und Zivilgesellschaft, die der Einladung gefolgt sind, sowie bei Prof. Anas Shakfeh und seiner Arbeit im Dienste Österreichs und seiner MuslimInnen.

