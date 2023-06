M.A.N.D.U. stellt sich in der Geschäftsführung breiter auf

Linz (OTS) - Mit Juni 2023 stellt sich der österreichische EMS-Marktführer M.A.N.D.U. in der Spitze breiter auf und erweitert seine Geschäftsführung um den Immobilien- und Fitnessexperten Michael Schlager

Michael Schlager verstärkt die Geschäftsführung rund um M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann und Ex-Fußballprofi Christian Mayrleb. Schlagers vorrangige Agenda ist das Management der M.A.N.D.U.-Community, die Betreuung der vom Franchise-Nehmer geführten Eigenstores sowie die fortlaufende Professionalisierung der Premium Coaches in puncto Sales und Trainingsmethoden. „Schlager verfügt aufgrund seiner vergangenen Immobilientätigkeit und unternehmerischen Selbstständigkeit über langjährige Erfahrung im Aufbau von Strukturen und Prozessen sowie Expertise in Projektleitung, Sales und Kundenmanagement. Mit seiner Kompetenz ist er ein wichtiger Pfeiler in der zukünftigen Weiterentwicklung von M.A.N.D.U.“, sagen die Geschäftsführer Kaufmann und Mayrleb.

Selbstständig in der Fitnessbranche

Schlager kommt wie der M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann ursprünglich aus der Immobilienbranche und verfügt zudem über langjährige Erfahrung in der Fitnessbranche. Ein USP von Schlager ist neben seinem persönlichen Spirit die Vereinbarkeit von Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis. So hat er beispielsweise 2012 sein eigenes Unternehmen BEreal gegründet, 2018 mit dem gleichen Unternehmen zusätzlich ein Fitness- und Kampfsportzentrum (Brazilian Jiu Jitsu, Mixed Martial Arts, Zirkel- und Kindertraining) eröffnet und dieses bis 2022 betrieben. Zudem war er ab Mitte 2019 auch noch Associate Director und Sales Representative für Oberösterreich und Salzburg beim größten börsennotierten amerikanischen Immobilienunternehmen CBRE. Nun konzentriert er sich ab Juni 2023 voll und ganz auf seine M.A.N.D.U.-Geschäftsführerrolle für die vom Franchise-Nehmer geführten Stores.

Positive Energie

„Sport ist Teil meines Lebens und die Fitnessbranche hat mich immer fasziniert und begleitet. Ich bin von der M.A.N.D.U.-Methode überzeugt und ich kann es kaum erwarten, mich mit meiner ganzen Energie einzubringen. M.A.N.D.U. steht für mich für ein effektives Muskeltraining mit messbarem Trainingserfolg. Unsere M.A.N.D.U.-Familie ist auch außerhalb der Trainingszeiten zusammen verbunden. Wir sehen uns als Community mit Freude an Aktivitäten und Erfolgen – diesem Spirit noch mehr Leben einzuhauchen, wird eine meiner wichtigsten Rollen als Geschäftsführer sein“, so Schlager. Zu M.A.N.D.U. passt er dank seiner jahrelangen Tätigkeit in der Immobilien- und Fitnessbranche beziehungsweise als Sportler perfekt.

Dazu Kaufmann: „Michael Schlager ist mit seiner Erfahrung in der Fitness-Branche ein wahrer Glücksfall. Ich freue mich sehr, dass wir uns einig geworden sind und er unser M.A.N.D.U.-Team verstärkt. Er hat mich mit seiner positiven Energie sofort überzeugt.“ Zu Schlagers Lieblings-Freizeitbeschäftigungen gehören unter anderem Tennis, Fußball, Schwimmen oder Ski fahren. Zudem schmücken sportliche Titel seine Vita. So war er beispielsweise Landesmeister im Schießsport mit dem Luftgewehr und gewann Goldmedaillen im klassischem Karate Goju-Ryu sowie im Brazilian Jiu-Jitsu. In Jiu Jitsu kletterte er beispielsweise in der weltweiten Rangliste bis auf den 19. Platz.

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger BSc MSc

Pressesprecher

sl @ kabb.at | +43 699 18900531

KaBB GmbH | Breitwiesergutstr. 10, 4020 Linz

Ein Unternehmen der KaufmannGruppe. www.kabb.at