AK: Wiener Stadtgespräch am 14. Juni: Rassismuskritisch denken und leben

Die deutsche Vermittlerin für Rassismuskritik Tupoka Ogette im Gespräch mit Barbara Tóth

Wien (OTS) - „Wir alle sind rassistisch sozialisiert. Wir alle können und sollten etwas dagegen tun. Im Großen, aber besonders auch im Kleinen. Mein Ansatz ist: Lasst uns an die Arbeit gehen. Zusammen“, sagt Tupoka Ogette, „die“ Vermittlerin für Rassismuskritik in Deutschland. Sie ist bei Barbara Tóth zu Gast beim Wiener Stadtgespräch, einer Veranstaltung der AK Wien und der Wiener Wochenzeitung „Falter“.

Tupoka Ogette konstatiert, dass sich Rassismus in jedem Bereich unseres Lebens, unserer Gesellschaft wiederfinde. Allerdings hätten wir nicht gelernt ihn zu erkennen, geschweige denn darüber zu sprechen. Rassismuskritisch denken und leben ist die Möglichkeit, Gesellschaft aktiv mit- und umzugestalten und eine gerechtere Welt für uns alle zu schaffen. Denn die echte Auseinandersetzung mit Rassismus eröffnet einen neuen Blick auf uns selbst und unsere Mitmenschen. Sie ermöglicht neue Perspektiven und Begegnungen.

Tupoka Ogette ist Autorin, Aktivistin, Beraterin und Trainerin im Bereich Rassismuskritik. Sie ist seit 2012 als Beraterin und Trainerin im Bereich Rassismuskritik tätig. In dieser Funktion leitet sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz Workshops und Fortbildungen, tritt als Speakerin auf, berät Teams und Organisationen. Ihr im März 2017 erschienenes Handbuch „exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen“ ist ein Spiegel-Bestseller. Im Jahr 2019 wurde Ogette vom Magazin Edition F als eine der 25 einflussreichsten Frauen des Jahres ausgezeichnet. Spiegel online nahm sie als eine von zehn Frauen in den Bildungskanon zum Thema Theorie und Politik auf. 2021 wurde sie von About You zum „Idol of The Year“ gewählt. Zuletzt erschien ihr Buch „Und jetzt du. Rassismuskritisch leben“.

Wiener Stadtgespräch – auch via Live-Stream: „Rassismuskritisch denken und leben. Wie lässt sich eine gerechtere Welt für uns alle schaffen?"

Mittwoch, 14. Juni. 2023, 19.00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal

1040, Theresianumgasse 16-18

und im Live-Stream

Anmeldung unbedingt erforderlich: https://www.wienerstadtgespraech.at/vorschau

Wir würden uns freuen, wenn Sie beim Stadtgespräch direkt oder via Live-Stream dabei sind.

