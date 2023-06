Bereits 26x in Wien: Wiener Bildungsgrätzl als Erfolgskonzept

„It takes a grätzl to raise a child!“. Unter diesem Motto schließen sich zunehmend Lernorte wie Schulen, Kindergärten und Jugendarbeit zu Bildungsgrätzln zusammen. Sie schaffen offene Lernumgebungen, arbeiten Hand in Hand und stellen dabei die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt. Zuletzt eröffneten gleich zwei neue Bildungsgrätzl in Favoriten sowie ein Bildungsgrätzl in der Leopoldstadt.

„Das Konzept des Bildungsgrätzl ist einzigartig und verschränkt Schule, Kindergarten und Jugendarbeit zu einem perfekten Mix, der allen Beteiligten hilft, ihren persönlichen Bildungserfolg weiter voranzubringen. Wir wissen, dass Bildung in ihren unzähligen Facetten der Schlüssel für ein geglücktes, erfolgreiches Leben ist. Daher kann die Bedeutung der Wiener Bildungsgrätzl gar nicht oft genug betont werden. Mit den nun erfolgten neuen Standorten gibt es bereits 26 Bildungsgrätzl in Wien. Vielen Dank an alle Beteiligten, die dies möglich gemacht haben!“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer ergänzt: „Das Schlüsselwort für erfolgreiche Bildungsinnovation heißt Kooperation. Junge Menschen entwickeln soziale Kompetenzen und Lebensperspektiven nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrem Alltag im Bildungsgrätzl. Synergien zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten erleichtert es Kindern, Jugendlichen und Eltern, unkompliziert Zugang zum diversen Bildungsangebot unserer Stadt zu bekommen!“



Gemeinsames planvolles Handeln

Bildungsgrätzl definieren gemeinsame Ziele und Schwerpunkte. Dabei orientieren sie sich an den Bedürfnissen und Potentialen der Kinder und Jugendlichen sowie an den lokalen Gegebenheiten. So setzt das Bildungsgrätzl "Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost" beispielsweise einen besonderen Fokus auf lebenslanges Lernen, kooperative Elternzusammenarbeit und gewaltfreies Miteinander. Umgesetzt werden unter anderem Vorträge und Workshops in den Schulen zum Thema Gewaltprävention.

Im Bildungsgrätzl „Innerfavoriten“ werden die Kinder und Jugendlichen unter anderem dabei unterstützt, ein positives Körpergefühl und Verantwortung für sich und andere zu entwickeln. Das Bildungsgrätzl hat dafür ein mobiles sexualpädagogisches Lernlabor mit altersgerechtem Material geschaffen, das alle beteiligen Einrichtungen nutzen können.

Ein offenes Miteinander steht im Bildungsgrätzl "Karmeliterviertel" im Vordergrund. Wesentliche Zielsetzungen sind die Wertschätzung der Vielfalt und die Förderung der Teilhabe an den Angeboten im Stadtteil. Geplant sind gemeinsame Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen oder Zeichen- und Laufwettbewerbe.

Beteiligte Institutionen am Bildungsgrätzl Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost:

• Kindergarten der Stadt Wien Wendstattgasse und Kindergarten der Wiener Kinderfreunde Franz-Koci-Straße

• VS Wendstattgasse und GTVS/OVS Ada-Christen-Gasse

• VBS, MIM und SMS 10 Wendstattgasse sowie BG/BRG Pichelmayergasse

• Wiener Kinderfreunde aktiv, Jugendzentrum Hanssonsiedlung, VHS PAHO, Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung, Haus Laaerberg – KWP, Teach for Austria und Bildungsdirektion Wien

Beteiligte Institutionen am Bildungsgrätzl Innerfavoriten:

• Kindergarten der Stadt Wien Klausenburger Straße und Kindergarten und Hort der Wiener Kinderfreunde Maria-Rekker-Gasse

• VS Quellenstraße, VS Klausenburger Straße, SZ Quellenstraße und MS Absberggasse

• Laaerberg Gymnasium, HLW 10 und BAfEP 10

• Wiener Kinderfreunde aktiv, Back on Stage 10 – mobile Jugendarbeit der Wiener Jugendzentren, VHS Favoriten, Agenda Favoriten, Diakonie Bildung Projekt SESAM, Teach for Austria und Bildungsdirektion Wien

Beteiligte Institutionen am Bildungsgrätzl Karmeliterviertel:

• Hort der Stadt Wien Zirkusgasse

• VS und OMS Kleine Sperlgasse und Sperlgymnasium

• LernLEO des Samariterbundes Wien und Kinder-, Jugend- und Familienzentrum friends der Kinderfreunde Leopoldstadt

Allgemeines zu den Wiener Bildungsgrätzln

Die Stadt Wien implementiert seit 2017 in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien ein stadtteilbezogenes Bildungsmanagement. Herzstück sind die Bildungsgrätzl: dauerhafte, im Stadtteil verankerte Kooperationen von Schulen und Kindergärten mit weiteren Einrichtungen aus den Bereichen (Erwachsenen-) Bildung, Jugend- und Sozialarbeit, Sport, Kultur und Gesundheit.

Gemeinsam sorgen sie für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im Stadtteil und begleiten die Kinder und Jugendlichen durch die wechselnden Bildungsphasen. Ziel ist es, den Bildungserfolg zu erhöhen und so zur Chancengerechtigkeit beizutragen. Dabei wirkt sich die Bildungsgrätzl-Arbeit auch positiv auf das Zusammenleben im Stadtteil aus.

Mit den neu eröffneten Bildungsgrätzln in Favoriten und der Leopoldstadt sind bereits 26 Wiener Bildungsgrätzl aktiv. Die Stadt Wien unterstützt die Bildungsgrätzl mit einer angepassten Förderschiene sowie mit Beratung und Begleitung hinsichtlich Gründung, Konzeptentwicklung sowie Fach- und Erfahrungsaustausch.

Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit den jeweiligen Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen sowie den Kontakt zur Projektleitung Bildungsgrätzl finden Sie auf www.wien.gv.at/bildungsgraetzl

