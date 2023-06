LASCANA lanciert junge Sub-Brand LSCN

Moderne Materialien, angesagte Passformen und knallige Trendfarben catchen jüngere Zielgruppe

Graz (OTS) -

Von trendiger Bade- und Strandmode bis hin zu lässigen Sweatjacken: LSCN umfasst 150 Artikel

Brandneues Fashion-Konzept: modernes Lebensgefühl für Gen Z und Millennials

Influencer-Kooperationen und Social-Media-Fokus: LASCANA setzt auf zielgruppengerechte Ansprache



„LSCN BY LASCANA“ heißt die neue junge Sub-Brand von LASCANA. Mit den Styles aus modernen Materialien, angesagten Passformen und knalligen Trendfarben, nimmt das Modeunternehmen eine jüngere Zielgruppe ins Visier.

Vielfalt für Gen Z und Millennials

Die Kollektionspalette von „LSCN BY LASCANA“, mit aktuell 150 Artikeln, umfasst zum Launch im Schwerpunkt trendige Bade- und Strandmode sowie Lingerie, Loungewear und angesagte Fashion-Pieces. Im Sortiment sind sowohl Bikinis und Badeanzüge mit Strap-Details und Cut-outs zu finden als auch bequeme Bustier-Tops in floraler Spitze und in Trendfarben wie Orange und Petrol, figurbetonte Kleider, lässige Sweatjacken oder Hoodies. Direkt zum Launch der Marke kooperiert „LSCN BY LASCANA“ mit Buffalo Boots für eine Marketing-Kollaboration. Für eine wachsende Markenbekanntheit wird auf einen starken Social Media-Fokus mit TikTok und Instagram sowie Influencer-Kooperationen gesetzt.

Neues Fashion-Konzept und Social-Media-Fokus

Bei der Kollektionsentstehung ließ sich das LASCANA Design-Team von den neuesten Fashiontrends inspirieren. Entwickelt wurde ein neues Fashionkonzept, um das moderne Lebensgefühl der Social-Media-affinen Generation Z und Millennials aufzugreifen. Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing LASCANA, ist vom neuen Sub-Brand-Projekt LSCN überzeugt und erklärt: „Für die Sichtbarkeit der Marke setzen wir auf eine zielgruppengerechte Ansprache. Dafür nutzen wir beispielsweise Social-ADs, Influencer-Kooperationen oder Social-Media-Events wie erst kürzlich ein LSCN Hype-House mit Influencern auf Gran Canaria.“ Ergänzend dazu sagt Marco Kebbe, LASCANA Geschäftsführung für den internationalen Vertrieb und Geschäftsentwicklung: „LSCN ist für LASCANA ein echtes Herzensprojekt. Hand in Hand haben Einkauf, Produktbereich, Design, Vertrieb, Brand- und Online-Marketing sowie weitere Teams zusammengearbeitet, um aus einer Idee eine neue Marke zu entwickeln, die das Fashionbedürfnis einer neuen jüngeren Zielgruppe weckt. Wir sind stolz auf den Launch und glauben an den potenziellen Erfolg von LSCN.“

Die Styles von „LSCN BY LASCANA“ sind ab sofort unter anderem auf www.lascana.at/lscn verfügbar.

LASCANA wurde 2002 als Dessous-Marke gegründet und schloss sich 2006 der Hamburger Otto Group an. Die Marke präsentiert sich mittlerweile mit 23 eigenen Stores, acht internationalen Onlineshops, über 1.000 Verkaufspunkten im Handel (Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen) sowie dem Plattform- und Marktplatzgeschäft am Markt. LASCANA zeichnet sich durch einen hohen Modegrad sowie erstklassige Passform und Qualität zu attraktiven Preisen aus. Namhafte Lizenzmarken wie u. a. Bench, s.Oliver oder Bruno Banani komplettieren neben der Eigenmarke LASCANA das Angebot. Der Hauptsitz liegt in Hamburg, wovon alle deutschen und internationalen Geschäfte aus geleitet werden. LASCANA Österreich sitzt seit 2015 als Marke der UNITO-Gruppe (OTTO, UNIVERSAL, QUELLE, LASCANA, ACKERMANN) in Graz.

