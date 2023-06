SPAR Österreich bietet Mitarbeiter:innen von kika/Leiner Jobs an

SPAR reagiert auf die Kündigungswelle von kika/Leiner

SPAR ist Marktführer im österreichischen Lebensmittelhandel und der größte private österreichische Arbeitgeber sowie Lehrlingsausbilder. Interessierten und motivierten Menschen stehen bei uns im ganzen Unternehmen Tür und Tor für einen sicheren Job bei SPAR offen Hans K. Reisch, stv. Vorstandsvorsitzender SPAR

SPAR Österreich reagiert auf die Kündigungswelle nach der kika/Leiner-Übernahme durch die Supernova-Gruppe und bietet allen betroffenen Mitarbeiter:innen ab sofort Jobs an.

Interessierte können sich unter www.spar.at/karriere/jobboerse jederzeit bewerben.

Auswahl aus breitem Jobangebot: Lebensmittelhandel, Sportfachhandel, Gastronomie, Verwaltung, Logistik

Vielfältige Tätigkeitsbereiche und Karrieremöglichkeiten

Die SPAR Österreich-Gruppe ist ein sehr erfolgreiches mitteleuropäisches Unternehmen mit 91.300 Mitarbeitenden. Laufend wird das Team erweitert. Die Bandbreite der Jobprofile und Tätigkeitsbereiche ist dabei enorm: Vom klassischen Lebensmitteleinzelhandel über den Sportfachhandel bei Hervis und Gastro-Jobs in den INTERSPAR-Restaurants bis hin zu Jobs in der Verwaltung oder etwa der IT.

