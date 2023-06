AVISO Pressetermin am 19. Juni, 10 Uhr: "In Love with Laura" im Kunsthistorischen Museum Wien

"Ein Geheimnis in Marmor" in der Kunstkammer

Wien (OTS) - Im Zentrum der neuen Ausstellung der Kunstkammer (ab 20. Juni) steht ein Hauptwerk der europäischen Skulptur: Francesco Lauranas (1430–1502) Weibliche Büste. Es handelt sich dabei um eine der wenigen farbig gefassten Marmorbüsten der Renaissance; das Werk zählt zu den bedeutendsten Schöpfungen der Porträtplastik des 15. Jahrhunderts. Die außerordentliche Bedeutung dieses Objekts, das über die letzten Jahrzehnte in Vergessenheit geraten ist, soll in dieser kleinen, aber hochkarätig besetzten Schau wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Die Ausstellung wird erstmals die vor einiger Zeit formulierte These veranschaulichen, es könnte sich um eine Darstellung der vom italienischen Renaissancedichter Petrarca abgöttisch – aber unglücklich – geliebten rätselhaften Laura handeln. Auf Laura schrieb Petrarca im 14. Jahrhundert über 300 berührende Gedichte.

Neben Meisterwerken des Kunsthistorischen Museums wie Giorgiones Gemälde Laura werden internationale Leihgaben u. a. aus der Frick Collection in New York und aus der Biblioteca Laurenziana in Florenz in der Ausstellung präsentiert.

Datum: Montag, 19. Juni 2022, um 10 Uhr

Ort: Kunsthistorisches Museum Wien, Kunstkammer

Burgring 5, 1010 Wien

Mit: Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands, und Konrad Schlegel, Kurator

