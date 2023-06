Wahlkommission – Frieben: „Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt“

Wahlvorgang vom Samstag unter Beiziehung eines Notars nochmals überprüft – Unterschriebene Protokolle belegen korrekte Auszählung – Auf Babler entfielen 52,66 Prozent

Wien (OTS/SK) - Die neue Sprecherin der Wahlkommission, Klaudia Frieben, hat heute, Dienstag, nach der Sitzung der Wahlkommission das gestern verkündete Ergebnis der Wahl des SPÖ-Bundesparteivorsitzenden beim außerordentlichen Bundesparteitag in Linz bestätigt. Die Wahlkommission hat unter Beiziehung des Notars Dr. Philipp Nierlich den Wahlvorgang vom Samstag noch einmal akribisch überprüft und jeden Schritt durchbesprochen. „Uns war es wichtig, jeden kleinsten Stein umzudrehen, jeden Zettel und jede Unterschrift zu prüfen, alles nachvollziehbar zu machen und den ganzen Vorgang noch einmal genauestens zu durchleuchten“, so Frieben, die nach der heutigen Nachzählung der Stimmzettel durch die Wahlkommission festhielt: „Das von der Wahlkommission in der heutigen Sitzung überprüfte und festgestellte Ergebnis lautet: Auf Andreas Babler entfielen 317 Stimmen. Auf Hans Peter Doskozil entfielen 280 Stimmen. Ungültig waren fünf Stimmen. In Prozent ergibt das – gemäß Statut gerechnet von allen abgegebenen Stimmen: Andreas Babler 52,66 Prozent, Hans Peter Doskozil 46,51 Prozent und ungültige Stimmen 0,83 Prozent. Damit wurde Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt“, so Frieben. ****

„Die Überprüfung hat ergeben: Jede Urne wurde korrekt ausgezählt, die unterschriebenen Protokolle der jeweiligen Urnen belegen das. Es war alles nachvollziehbar und schlüssig. Es wurden 602 Stimmen abgegebenen und das wurde heute auch so einwandfrei festgestellt“, bekräftigte Frieben. Das Problem sei ein Eingabefehler betreffend der zwei Stimmen gewesen und ein Verknüpfungsfehler, der das Ergebnis leider auf den Kopf gestellt habe.

„Ich möchte mich im Namen der Wahlkommission bei allen Delegierten, bei unseren Mitgliedern und bei Hans Peter Doskozil und Andreas Babler entschuldigen“, so Frieben, die heute nach dem Rücktritt von Michaela Grubesa von den Mitgliedern der Wahlkommission zur Sprecherin der Wahlkommission gewählt wurde. Zu ihrer Stellvertreterin wurde Patricia Katsulis gewählt. (Schluss) ls/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/