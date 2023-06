NEOS gratulieren Andreas Babler zum Parteivorsitz

… obwohl wir wirklich keine der „Erklärungen“ der Wahlkommission verstanden haben.

Wien (OTS) - „Was für klare Verhältnisse nach Monaten des Streits sorgen hätte sollen, endet als politischer Totalschaden der Sozialdemokraten“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Die ,klärende‘ Pressekonferenz der neuen Vorsitzenden der Wahlkommission nach der Neuauszählung der Stimmen hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Klar ist nur eines: Jede Sparvereinswahl läuft professioneller ab als diese Wahl um den SPÖ-Vorsitz.“

„Dieses Wahl-Desaster bedeutet aber nicht nur für die SPÖ einen Super-GAU. Die SPÖ hat auch die Demokratie an sich schwer beschädigt – aus Eitelkeit, aus Zerstrittenheit, aus Unfähigkeit. Gerade in Zeiten, wo es unsere Demokratie am nötigsten bräuchte, hat die SPÖ eine Farce veranstaltet. Sie allein trägt die Verantwortung dafür, dass sich in den vergangenen Tagen viele – und das zu Recht – mit Grausen und Kopfschütteln von der Politik abwenden. Wie soll man einer Partei vertrauen, ein Land zu führen, wenn sie nicht einmal ihre eigenen internen Angelegenheiten pannenfrei erledigen kann?“

NEOS gratulieren Andreas Babler zum Parteivorsitz. „Er muss jetzt rasch klarstellen, wofür die SPÖ steht, wofür ER steht. Zuletzt standen die Sozialdemokraten ja nur für Streit, Chaos und eine destruktive Fundamentalopposition, wie sie sonst nur die FPÖ betreibt – und für eine außenpolitische Linie, die zum Fürchten ist. Wer die EU als das ,aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat‘ bezeichnet, kann für NEOS kein Partner sein.“

