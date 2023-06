Kika/Leiner-Arbeiter:innen: Ohne Beratung durch die Gewerkschaft nichts unterschreiben!

vida-Heitzinger: „Verunsicherte Arbeiter:innen sollen sich sofort an die vida wenden – Regierung muss Versprechen einhalten und Arbeitsplätze erhalten!“

Wien (OTS) - „Wir rufen alle betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter auf, sich bei ihrer zuständigen Gewerkschaft zu melden und nichts ohne Beratung durch die Gewerkschaft vida zu unterschreiben“, kommentiert Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida, die kolportierte „umfangreiche und tiefgreifende Restrukturierung“ durch die Übernahme der Filialen von Kika/Leiner durch die Grazer Firma Supernova.

„Die Verunsicherung unter den Beschäftigten ist groß. Wir stehen als Gewerkschaft mit Unterstützung zur Seite“, so Heitzinger weiter und betont, dass ein Hinhalten der Mitarbeiter:innen – wie von Unternehmensseite vorgeschlagen – völlig inakzeptabel sei. „Es braucht schnellstmöglich Klarheit“, fordert Gewerkschafterin Heitzinger. Es sei ein Debakel, dass Beschäftigte kurz nach der vermeintlichen Rettung durch Benko wieder um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. „Benko hat verdient, die Belegschaft wurde von Kurz und der damaligen Regierung getäuscht und jetzt auch enttäuscht“, kritisiert Heitzinger die Vorgehensweise.

Nach derzeitigen Informationen sind 23 Filialen von einer Schließung bedroht – dazu kommen Zentrallager. „Wenn die Pläne so umgesetzt werden, ist davon auszugehen, dass Hunderte ihren Job verlieren“, so Heitzinger und betont, dass sich verunsicherte Arbeiter:innen umgehend an die Gewerkschaft vida wenden sollen (E-Mail-Adresse: dienstleistungen @ vida.at). Weiters fordert vida-Gewerkschafterin Heitzinger die Regierung auf, ihre Versprechen einzuhalten und die Arbeitsplätze zu erhalten.

