IMC Krems in den THE Impact Rankings 2023

Als einzige Fachhochschule Österreichs ist das IMC Krems zum zweiten Mal in den Impact Rankings von Times Higher Education gelistet.

Als kleine Hochschule bereits zum zweiten Mal in einem der THE Rankings – den renommiertesten Hochschulrankings – aufzuscheinen, ist ein Meilenstein. Gleichzeitig sind wir motiviert für zukünftige Verbesserungen, um im Rang noch weiter nach oben zu klettern Prof.(FH) Dr. Martin Waiguny, akademischer Leiter des IMC Krems

Krems (OTS) - In den THE Impact Rankings wird die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen an Hochschulen bewertet. Passend zum „Tag der Umwelt“ am 5. Juni ist erfreulich, dass das IMC Krems im Bereich „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ wieder besonders gut eingestuft wurde.

Das IMC Krems ist die erste österreichische Fachhochschule, die bereits im Vorjahr in einem der prestigeträchtigen Times Higher Education (THE) Rankings gelistet wurde. Die THE Impact Rankings 2023 haben 1.591 Hochschulen bewertet und sind damit das umfassendste und vielfältigste Nachhaltigkeitsranking für Hochschulen weltweit. Die THE Impact Rankings sind die einzigen Leistungstabellen, die Hochschulen anhand der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDGs) der Vereinten Nationen bewerten. Dafür werden sorgfältig abgestimmte Indikatoren verwendet, um einen umfassenden und ausgewogenen Vergleich in vier großen Themenbereichen zu ermöglichen: Forschung, Verwaltung, Wissenstransfer und Lehre. Das IMC Krems hat an der Bewertung von fünf SDG-Zielen teilgenommen und ist als eine von nur drei Hochschulen Österreichs sowie als einzige Fachhochschule Österreichs unter den besten Institutionen weltweit gelistet.

Bewertungen in 5 SDGs

Im Ranking zu „SDG 4 – Hochwertige Bildung“, das sich mit der Gewährleistung einer integrativen und gerechten Qualitätsbildung und Förderung von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle beschäftigt, ist das IMC Krems unter den besten 400 Hochschulen gelistet.

Im Ranking zu „SDG 5 – Geschlechtergleichheit“ wird die Gleichstellung der Geschlechter, die Gleichstellungspolitik und das Engagement bei der Einstellung und Förderung von Frauen gemessen. Hier ist das IMC Krems unter den besten 800 gelistet. Besonders gute Bewertungen erhielt es beim Anteil der Frauen, die Studienabschlüsse erwerben.

Im Ranking zu „SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur“, das sich mit Industrie und Innovation, der Zahl der Patente und Spin-off-Unternehmen sowie den Forschungsmitteln aus der Industrie beschäftigt, ist das IMC Krems unter den 600 besten Hochschulen gelistet. Herausragende Bewertungen erhielten die Forschungseinkünfte aus Industrie und Handel.

Im Ranking zu „SDG 12 – Nachhaltiger Konsum und Produktion“, die sich mit verantwortungsvollem Konsum und dem Ansatz für eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen beschäftigt, findet sich das IMC Krems im Bereich der 400 besten Hochschulen. Hier wurde das IMC Krems in gleich mehreren Teilbereichen hoch eingestuft, darunter Forschung zum SDG 12, der Anteil an recycelten Abfällen und die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichtes.

Im Ranking zu „SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ geht es um internationale Kooperationen, die Förderung von Best Practices und die Veröffentlichung von Daten betreffend der SDGs. Hier liegt das IMC Krems unter den besten 1001+ Hochschulen weltweit.

„ Als kleine Hochschule bereits zum zweiten Mal in einem der THE Rankings – den renommiertesten Hochschulrankings – aufzuscheinen, ist ein Meilenstein. Gleichzeitig sind wir motiviert für zukünftige Verbesserungen, um im Rang noch weiter nach oben zu klettern “, merkt der akademische Leiter des IMC Krems, Prof.(FH) Dr. Martin Waiguny, an.

Über die Times Higher Education Impact Rankings

Beim Impact Ranking des britischen Magazins Times Higher Education werden die Bemühungen von Hochschulen im Hinblick auf die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet. Es wird erhoben, wie sich Hochschulen neben Forschung und Lehre gesellschaftlich einbringen, wie sie Wissens- und Technologietransfer betreiben und ihrer Vorbildfunktion für gute Arbeitsbedingungen, die Einhaltung von Gleichstellungs- und Diversity-Standards sowie ökologisch orientiertes Handeln gerecht werden. Die Hochschulen entscheiden selbst, an welchen der 17 Nachhaltigkeitszielen sie im Ranking teilnehmen. Die Impact Rankings fanden heuer zum fünften Mal in Folge statt und umfassten 1.591 Hochschulen aus 112 Ländern.

