Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom „Beethoven Frühling“ bis „aufhOHRchen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 7. Juni, setzt der „Beethoven Frühling 2023“ sein Programm im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt fort, wo ab 19.30 Uhr das Trio Klavis mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Eigenkompositionen zu hören sein wird; dazu rezitiert Sophie Aujesky Texte von Peter Turrini. Schloss Wasserhof in Gneixendorf bei Krems bietet dann am Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr den Rahmen für das Aureum Saxophon Quartett und seine Interpretation von Werken Ludwig van Beethovens und Astor Piazzollas. Mit Klavierquartetten von Ludwig van Beethoven, Josef Suk und Antonín Dvořák steht am Samstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr in den Kasematten von Wiener Neustadt Kammermusik auf dem Programm; gestaltet wird der Abend von Christian Altenburger, Thomas Riebl, Reinhard Latzko und Dorothy Khadem-Missagh. Zudem gibt hier tags darauf, am Sonntag, 18. Juni, das Ensemble Louie’s Cage Percussion mit „Boomtastic“ ein Zugabe-Konzert für alle Generationen; Beginn ist um 16 Uhr. Karten für Gneixendorf unter www.oeticket.com, für St. Peter an der Sperr unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at bzw. www.webshop-wn.at sowie für die Kasematten unter 02622/373-904, e-mail office @ kasematten-wn.at und www.kasematten-wn.at; nähere Informationen unter www.beethovenfruehling.at.

Fortgesetzt werden morgen, Mittwoch, 7. Juni, auch die diesjährigen „Con Anima“ Musiktage Ernstbrunn mit einem „Paracelsus-Slot" im Schloss Ernstbrunn, wo Jasna Hübner (Violine), Johannes Flieder (Viola), Wilhelm A. Hübner (Cello) und Kristina Miller (Klavier) die Streichtrio-Serenade von Ernst von Dohnányi und ein Klavierquartett von Johannes Brahms spielen. Am Donnerstag, 8. Juni, folgt hier ab 11 Uhr ein Gedächtniskonzert von Rainer Honeck (Violine), Milan Šetena (Violine), Elmar Landerer (Viola), Tamás Varga (Violoncello), Iztok Hrastnik (Kontrabass), Gregor Hinterreiter (Klarinette), Benedikt Dinkhauser (Fagott) und Manuel Huber (Horn) im Zeichen von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven, ehe das Schlossfest am Samstag 10. Juni, ab 16 Uhr im Schloss Ernstbrunn das Programm beendet. Zum Finale bringen dabei Ernst Kovacic (Violine), Reinhard Latzko (Cello) und Anna Malikova (Klavier) ab 20 Uhr Musik von Antonín Dvořák zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4726024, e-mail office @ conanima.at bzw. conanima.festival @ a1.net und www.conanima.at.

Im Schloss Fischau führt die Kunst-Mond-Nacht „Klänge im Mondschein" morgen, Mittwoch, 7. Juni, mit Ensembles aus den verschiedensten musikalischen Richtungen bei freiem Eintritt vom Schlosspark über die Pfarrkirche, das Steinhäuschen und das Schloss wieder zurück zum Schlosspark; Beginn ist um 18.30 Uhr. Am Samstag, 17. Juni, geben dann Sebastian Holzer und die BIG(fat)soundmachine ab 20 Uhr ein Open-Air-Konzert im Schlosspark. Nähere Informationen bzw. Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Am Freitag, 9. Juni, spielen die sieben jungen Musikerinnen und Musiker der Postwirtmusi ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein Volksmusik. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Ebenfalls am Freitag, 9. Juni, führt die musikalisch-kaligraphische Reise „Gomberg.isst.Gomberg“ mit Chiao-Hua Chang (Erhu), Tahereh Nourani (Flöte, E-Bass, Elektronik) und Franz Hautzinger (Viertelton-Trompete, Kaligraphie) ab 18 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dystopoly“ in der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik zu den Ursprüngen der bildlichen Kommunikation des Homo sapiens. Nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

„Baden trifft Fujikawaguchiko“ lautet das Motto eines österreichisch-japanischen Festkonzerts aus Anlass von 150 Jahren Wiener Weltausstellung 1873, bei dem die Pianistin Miyuki Kusuhara-Schüssler am Freitag, 9. Juni, ab 19.Uhr im Haus der Kunst in Baden Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Gabriele Proy u. a. spielt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Eine Reise um die Welt treten Pavel Shalman, Boki Radenkovic und Luis Oliveira mit „On the Other Side of the Danube“ am Freitag, 9. Juni, ab 19.30 Uhr im Truckerhaus in Gutenbrunn und am Dienstag, 20. Juni, ab 20 Uhr im Museum Walzengravieranstalt in Guntramsdorf an. Nähere Informationen und Karten für Gutenbrunn unter 0664/2138978 und www.waldviertler-forellenhof.com bzw. für Guntramsdorf unter 02236/53501-11 und www.guntramsdorf.at.

„Liebe und Leidenschaft“ steht bei einem Orchesterkonzert am Freitag, 9. Juni, im Stadtsaal Gloggnitz auf dem Programm, wenn die Capella Mahleriana unter Alexei Kornienko ab 19 Uhr u. a. Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert A-Dur KV 622 und die Kammersymphonie op. 110a von Dmitri Schostakowitsch zur Aufführung bringt. Am Sonntag, 11. Juni, folgt ab 11 Uhr im Hotel Loibl das Vatertagskonzert „Die Zauberflötistin“ mit Luisa Sello bzw. Bruno Canino und ihren Interpretationen von Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Franz Schubert u. a. Zudem spielen David Kropfitsch (Violine), Krzysztof Komendarek-Tymendorf (Viola) und Johannes Kropfitsch (Klavier) am Samstag, 17. Juni, ab 19 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz ein „Kegelstatt Amusement“ u. a. mit Wolfgang Amadeus Mozart „Kegelstatt Trio". Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten“ bietet in den nächsten Tagen den Rahmen für drei Konzerte: am Freitag, 9. Juni, ab 20 Uhr im Weingut Kroneder in Langenlois von Alexander Eder und Band, am Samstag, 10. Juni, ab 20 Uhr im Oleanderhof in Gobelsburg von Groove Cuvee und am Donnerstag, 15. Juni, ab 19 Uhr als „Stadlzeit" in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Nähere Informationen und Karten bei Kultur Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at bzw. e-mail events @ kroneder.at und 02734/8228, e-mail office @ kittenberger.at und www.kittenberger.at.

Im Programm von „Oper Burg Gars“ sind für Freitag, 9. Juni, ab 20 Uhr im Festsaal „Michael Kraus stellt vor“ mit den Talenten aus dem Opernstudio der Wiener Staatsoper sowie am Donnerstag, 15., und Freitag, 16. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr zwei Open-Air-Auftritte der Seer angekündigt. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

Am Samstag, 10. Juni, startet das „Barockfestival St. Pölten“ in der Franziskanerkirche mit dem Huelgas Ensemble aus Belgien unter der Leitung von Paul van Nevel und dem Programm „Der Traum des Poliphilo“ in die Saison 2023. Fortgesetzt wird am Donnerstag, 15. Juni, mit David Orlowsky, David Bergmüller und ihrem „Alter Ego“ bzw. am Freitag, 16. Juni, mit dem Ensemble Zeitgeist und „Dezennium“ jeweils im ehemaligen Sommerrefektorium. Am Samstag, 17. Juni, spielt das Radio.String.Quartet im Landtagsschiff „B:A:C:H Like Waters“, am Donnerstag, 22. Juni, heißt es mit BachWerkVokal Salzburg und Gordon Safari in der Franziskanerkirche „Jauchzet und lobet“. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail office @ barockfestival.at und www.barockfestival.at.

Im Haydn-Geburtshaus in Rohrau lädt die „Haydnregion Niederösterreich“ am Sonntag, 11. Juni, ab 16 und 19 Uhr zwei Mal zu „Haydn und die Jazz. Robert Burns und der Weltmusiker Joseph Haydn", wobei Cornelius Obonya auch als Sänger zu hören sein wird. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Ebenfalls am Sonntag, 11. Juni, spielen zum Bergsommer-Opening auf der Rax ab 12 Uhr vor dem Raxalm-Berggasthof die Mürzer Spitzbuam auf. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter https://events.raxalpe.com.

Beim „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden spielt am Montag, 12. Juni, die Burgundy Street Jazzband auf. Am Montag, 19. Juni, heißt es dann „Markus Geiselhart Invites Students of the MDW“. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.at.

Am Dienstag, 13. Juni, veranstaltet die „babü” in Wolkersdorf ab 20.30 Uhr eine Austrojazz-Jam Session mit der Sängerin und Gesangspädagogin Martina Petz. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Die Bezirksarbeitsgemeinschaft Mistelbach im NÖ Blasmusik feiert am Mittwoch, 14. Juni, ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass fand ab 18 Uhr ein Platzkonzert der Stadtkapelle Mistelbach und ab 19 Uhr im Stadtsaal Mistelbach ein Festakt statt. Nähere Informationen unter e-mail noebvmistelbach @ gmail.com.

Am Mittwoch, 14. Juni, ist auch Ina Regen zu Gast am Wolkenturm in Grafenegg und gibt mit dem Tonkünstler-Orchester unter Katharina Wincor ein Benefizkonzert zwischen Pop und Symphonik für Cape 10. Am Donnerstag, 22., und Freitag, 23. Juni, eröffnet hier dann die Sommernachtsgala mit Musik von Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Antonín Dvořák, Giacomo Puccini, Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Giacomo Puccini und Sergej Prokofjew die Sommersaison. Ausführende sind das Tonkünstler-Orchester unter Yutaka Sado, Asmik Grigorian (Sopran), Eric Cutler (Tenor) und Gautier Capuçon (Violoncello). Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Die barocke Bergkirche Pitten bildet am Donnerstag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr die Kulisse für das Bergkonzert „Ein Fest für die Musik" mit Joseph Haydns Trio in C Hob. XV:27, dem Klarinettenquintett h-moll op. 115 von Johannes Brahms und Ludwig van Beethovens Tripelkonzert C-Dur op. 56. Nähere Informationen und Karten unter 0660/2076260 und https://pittenclassics.com.

Im ZiMT-DOM in Traiskirchen steht am Donnerstag, 15. Juni, ab 18.30 Uhr ein „Konzert der Jugend“ auf dem Programm; Eintritt: freie Spende. Am Freitag, 16. Juni, folgt ab 19 Uhr im Weingut Schaflerhof ein „Böhmisch-Mährischer Heurigenabend“ mit der Stadtkapelle Traiskirchen; der Eintritt ist frei (Tischreservierungen unter 0699/15237800). Zudem ist am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr im Kammgarnsaal in Möllersdorf das 7:pm Bigband Project „Live in Concert“ zu erleben; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Freitag, 16. Juni, gibt MoonArra, eine Band aus der indischen Metropole Bangalore, ab 17 Uhr vor dem Musikpavillon im Kurpark Baden (bei Schlechtwetter ab 18 Uhr im Haus der Kunst) ein Konzert mit klassischer indischer Musik, Jazz und Weltmusik. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-521 und e-mail maria.peschka @ baden.gv.at.

Im Alten Depot in Mistelbach präsentiert der Singer-Songwriter und Slang-Pop-Poet Jimmy Schlager am Freitag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr seine „Lieder ohne Ende". Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Im Dorfzentrum von Klein Meiseldorf ist am Freitag, 16. Juni, ab 20 Uhr ZEIT4uns mit den Hits von S.T.S. zu hören. Nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Meiseldorf unter 02983/2319, e-mail mars.meiseldorf @ gmx.at und https://mars.meiseldorf.at.

Im Rahmen des „Griechenland-Festivals“ im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf präsentieren Marios & Julie am Freitag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr Musik aus Griechenland. Am Samstag, 17. Juni, gibt es ab 19.30 Uhr einen Auftritt von Olga & Band sowie des griechischen Tanz- und Kulturverein O Vrakas unter dem Motto „Weil griechische Musik nicht nur Sirtaki ist“. Zudem steht am Sonntag, 18. Juni, ab 11 Uhr „A Tribute to Mikis Theodorakis“ mit dem Marios & Julie Ensemble auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Mit Anja Mittermüller, David Kerber, Johanna Bilgeri, Eduard Steude und Alexander Svetnitsky-Ehrenreich sind am Samstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Berndorf „Österreichs Klassik.Stars von morgen" zu hören. Präsentiert werden sie vom Jugendsymphonieorchester Tulln unter der Leitung von Hans-Peter Manser gemeinsam mit Daniela Fally und Clemens Unterreiner. Nähere Informationen und Karten bei den Bühnen Berndorf unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

Mit „Vokalen Perlen“ feiert der Chor con cor am Samstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr auf der Piazza des MAMUZ Museums Mistelbach (bei Schlechtwetter ab 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche) sein zehnjähriges Bestehen. Nähere Informationen und Karten unter 02572/20719, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at bzw. www.chorconcor.at.

Vor der Pfarrkirche Eibesthal wiederum erklingt am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr ein Arkadenkonzert des Musikvereins Eibesthal (bei Schlechtwetter in der Unterkirche). Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter www.mv-eibesthal.at.

Ebenfalls am Samstag 17. Juni, lädt das Theater Forum Schwechat ab 20 Uhr zu seinem Saisonabschlusskonzert. Mit dabei sind Kellerblume Deep Dark and Beautiful und das Wursti and the Monkeys Revival. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Am Samstag 17. Juni, präsentieren auch Elisabeth Jahrmann und Michael Weiland ab 17 Uhr im Stadttheater von Bruck an der Leitha unter dem Motto „Bruck - Best of Musical“ Hits aus der Musicalwelt. Karten unter 0660/5033582; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Bei „Jazz am Berg“ erwartet die Gäste am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr auf dem Gipfel der Gemeindealpe ein Konzert von Michaela Rabitsch und dem Robert Pawlik Quartet. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02742/360990-1000 und www.gemeindealpe.at.

Am Hauptplatz von Purkersorf eröffnen die Gipsy Kings am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr den diesjährigen „Open Air Sommer Purkersdorf“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/63601, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

„Fauna- und Floralieder“ singt der Stadtchor Baden am Samstag, 17. Juni, ab 16 Uhr im Festsaal der Volksbank Baden. Eintritt: freie Spende, nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Am Sonntag, 18. Juni, singt der Bariton Rafael Fingerlos, begleitet von Sascha El Mouissi am Klavier, ab 18 Uhr in der Bürgerspitalkirche von Waidhofen an der Ybbs den Liederzyklus „Die schöne Magelone“ von Johannes Brahms; dazu liest Teresa Präauer Zwischentexte. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511, e-mail post @ waidhofen.at und www.klangraeume.at.

Am Mittwoch, 21. Juni, gastiert die Big.MDW.Band unter der Leitung von Markus Geiselhart ab 19.30 Uhr mit „Zawinul 90 - The Syndicate", dem letzten Teil der Joe-Zawinul-Trilogie, im Theater am Steg in Baden. Am Donnerstag, 22. Juni, folgt hier ab 19 Uhr mit der Combo Simpatico und ihrer Musik zwischen Jazz und Pop das nächste „Jazz Café Project“; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Mittwoch, 21. Juni, gibt auch die Polizeimusik Niederösterreich ab 19.30 Uhr im Prälatenhof von Stift Melk (bei Schlechtwetter im Kolomanisaal) ein Open-Air-Benefizkonzert mit einem reichhaltigen Programm aus Musicals, Traditions- und Wiener Musik, Solostücken, Film- und moderner Unterhaltungsmusik. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Schließlich macht das Volkskulturfestival „aufhOHRchen“ von Donnerstag, 22., bis Sonntag, 25. Juni, Station in Hollabrunn und bringt vier Tage lang die Region zum Klingen: Nach der Eröffnung am Donnerstag, 22. Juni, ist der gesamte Freitag, 23. Juni, der Jugend gewidmet. Musik aus allen Ecken und Winkeln der Stadt, ein großes Chöretreffen und Wirthausmusik erwarten dann am Samstag, 24. Juni, die Gäste, ehe das Festival am Sonntag, 25. Juni, mit einem Gottesdienst, einem traditionellen Frühschoppen inklusive Sternmarsch der Blasmusik und einem großen Musikantentreffen unter dem Motto „miteinander aufhOHRchen“ seinen Höhepunkt findet. Nähere Informationen und das Detaillierte Programm unter 02732/85015-25, e-mail aufhohrchen @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

