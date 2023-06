Österreich Werbung startet Innovationsprojekt mit KI-basiertem Chatbot „AI-Concierge“

Neuer KI-basierter Chatbot auf austria.info berät Gäste zu Urlaub in Österreich. Der „AI-Concierge“ greift auf ÖW-Inhalte zu und erweitert diese durch generative KI-Dienste wie ChatGPT.

Wien (OTS) - Die Österreich Werbung (ÖW) setzt auf die innovative Kraft der künstlichen Intelligenz (KI), um potenziellen Österreich-Urlauber*innen einen noch besseren Service zu bieten. In einem wegweisenden Innovationsprojekt wurde ein KI-basierter Chatbot entwickelt, der alle Fragen rund um den Urlaub in Österreich beantwortet. Ab sofort steht dieser Chatbot auf dem nationalen Tourismusportal austria.info rund um die Uhr zur Verfügung und bietet Gästen, vorerst im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), eine kompetente Unterstützung bei ihrer Reiseplanung. Der Chatbot befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase und lernt mit jeder Eingabe.

Personalisierter und effizienter Service dank KI

„Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die der aktuelle Entwicklungsschub im Bereich der künstlichen Intelligenz für den Tourismus bietet“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich-Werbung. „Mit dem KI-Chatbot können wir unseren Gästen einen noch stärker personalisierten und effizienteren Service auf unserem B2C-Portal bieten. Dieses richtungsweisende Projekt, das auch die Vorreiterrolle der Österreich Werbung im Bereich Innovation für die österreichische Tourismusbranche unterstreicht, hilft uns dabei, unseren Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges Reiseerlebnis zu ermöglichen.“

Die Beschäftigung mit und die Integration von KI-Diensten in die verschiedenen Services der Österreich Werbung folgt der Strategie, der österreichischen Tourismusbranche die neuesten Technologien näherzubringen, um gemeinsam eine nachhaltige und innovative Entwicklung des Standortes sicherzustellen.

Inhalte der Österreich Werbung erweitert durch generative KI-Dienste

Um dieses Projekt zu realisieren, hat bereichsübergreifendes Team aus Innovation und Kommunikation der Österreich Werbung mit der renommierten Agentur Goodguys.ai zusammengearbeitet. Goodguys.ai ist ein Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und hat den AI-Concierge entwickelt, um den Gästen ein einzigartiges und interaktives Erlebnis zu bieten.

Die Inhalte, die der „AI-Concierge“, so der Name des eingesetzten Chatbots, liefert, werden von der Österreich Werbung bereitgestellt und durch aktuell verfügbare generative KI-Dienste wie ChatGPT erweitert. Dadurch wird gewährleistet, dass der Chatbot intuitiv und schnell auf alle Fragen der Gäste antworten kann. Der AI-Concierge soll zukünftig als unverzichtbare Inspirationsquelle für den nächsten Österreich-Urlaub dienen. Der Chatbot wird ebenfalls bereits vom Tourismusverband Wagrain-Kleinarl und von der Kärnten Werbung eingesetzt.

Der AI-Concierge ist auf der B2C-Website austria.info/de unten rechts über das Sprechblasen-Symbol aufrufbar.

Nähere Infos zum AI-Concierge und dessen Verwendung durch den Tourismusverband Wagrain-Kleinarl finden Sie hier: https://www.austriatourism.com/blog/ai-concierge-wagrain-kleinarl/

