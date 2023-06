Tag der Weiterbildung 2023: Weiterbildung als Zukunftsvorsorgen

Ein kurzer Rückblick: "Tag der Weiterbildung" (06. Juni 2023)

Wien (OTS) - Der 15. „Tag der Weiterbildung“ fand am 06. Juni 2023 im hybriden Format statt. Mit 40 geladenen Gästen vor Ort erfolgte die Live-Übertragung aus dem 7Vorne-Studio im Herzen Wiens. Rund 150 Teilnehmer:innen waren über den Bildschirm mit dabei. „ Das Interesse am Tag der Weiterbildung und die Studienergebnisse zeigen deutlich: Weiterbildung wird laufend wichtiger! Weiterbildung ist ein Universalwerkzeug für die Bewältigung von Herausforderungen. Wer Neues lernt, wird neue Fragestellungen leichter lösen können! “ so das Resümee von Mag. (FH) Christian Bayer, Sprecher der Plattform Erwachsenenbildung.

Weiterbildung wird als Zukunftsvorsorge wahrgenommen und gewinnt immer mehr an Bedeutung, so die zentralen Botschaften der aktuellen Weiterbildungsstudie, die von Mag.a Ulli Röhsner (MAKAM Research) präsentiert wurde. Die Ergebnisse zeigen die wichtigsten Trends der Weiterbildungsbranche und sind ein wesentlicher Kompass für HR-Arbeit. Befragt wurden 400 HR-Expert:innen in Unternehmen ab 20 Mitarbeiter:innen im Rahmen einer repräsentativen Studie.

Weiterbildungsstudie 2023: Trends im Überblick

Weiterbildung wird noch wichtiger : In mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen (57%) wird Weiterbildung in den kommenden Jahren größere Bedeutung einnehmen als bisher.





: In mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen (57%) wird Weiterbildung in den kommenden Jahren größere Bedeutung einnehmen als bisher. Weiterbildungsranking : Persönlichkeitsentwicklung (40%), Informatik & EDV-Anwendungen (38%) und Technik & Produktion (36%) bleiben die TOP 3 der wichtigsten Weiterbildungsmaßnahmen.





: Persönlichkeitsentwicklung (40%), Informatik & EDV-Anwendungen (38%) und Technik & Produktion (36%) bleiben die TOP 3 der wichtigsten Weiterbildungsmaßnahmen. Budgetplanung: Mehr als jedes dritte Unternehmen (35%) möchte 2023 mehr Budget in die Weiterbildung der Belegschaft investieren als 2022.





Mehr als jedes dritte Unternehmen (35%) möchte 2023 mehr Budget in die Weiterbildung der Belegschaft investieren als 2022. Weiterbildungsformate : Trend zu Präsenztrainings: Der Anteil an reinen Präsenztrainings ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen (2023: 57% aller Maßnahmen, 2022: 53% aller Maßnahmen). Rein digitale und hybride Lehr-/Lernformen halten ihre Bedeutung mit rund 40 % auf Vorjahresniveau.





: Trend zu Präsenztrainings: Der Anteil an reinen Präsenztrainings ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen (2023: 57% aller Maßnahmen, 2022: 53% aller Maßnahmen). Rein digitale und hybride Lehr-/Lernformen halten ihre Bedeutung mit rund 40 % auf Vorjahresniveau. Arbeitskräftemangel : Zwei von drei Unternehmen sind vom Mangel an qualifizierten Mitarbeiter:innen betroffen, jedes fünfte Unternehmen berichtet gar von einem sehr großen Mangel. 31% möchten deshalb verstärkt in externe Weiterbildung investieren.





: Zwei von drei Unternehmen sind vom Mangel an qualifizierten Mitarbeiter:innen betroffen, jedes fünfte Unternehmen berichtet gar von einem sehr großen Mangel. 31% möchten deshalb verstärkt in externe Weiterbildung investieren. Zukunftsvorsorge Weiterbildung: Im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel schafft Weiterbildung für 90% die Voraussetzung, um fit für die Zukunft zu bleiben und leistet einen wesentlichen Beitrag für den Unternehmenserfolg. 86% erachten Weiterbildung als wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für 63% der Unternehmen kann durch Weiterbildung fehlendes Personal teilweise kompensiert werden.

Seit 2009 führt die die Plattform – in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Markt- und Sozialforschungsinstitut MAKAM Research GmbH – die jährliche Weiterbildungsstudie durch. „ Es freut mich sehr, dass wir heuer schon zum 15x die jährliche Weiterbildungsstudie für die Plattform für berufsbezogene Erwachsenbildung durchführen durften. Durch die langjährige Zusammenarbeit bei diesen jährlich durchgeführten repräsentativen Befragungen von Unternehmen konnten wir tiefgehende Einblicke in die Entwicklung und Schwerpunkte der Weiterbildungsbranche über die letzten 15 Jahren generieren. “ so Mag.a Ulli Röhsner, Geschäftsführerin MAKAM Research GmbH, zur erfolgreichen Kooperation mit der Plattform. Und sie gibt einen Ausblick auf die Früchte der jahrelangen Zusammenarbeit: „ Dieses Wissen wollen wir natürlich nicht nur für uns behalten, sondern mit Ihnen im Herbst im Rahmen eines einzigartigen Weiterbildungs-Längsschnittreports teilen. “

Keynote „Big Data & KI – was HR Wissen muss”

Dr. Thomas Ortner griff einen Studienschwerpunkt auf und gab Impulse zur „Künstlichen Intelligenz“ im Zusammenspiel mit Personalentwicklung und -entscheidungen. In seiner Keynote fokussierte er die Leistungsfähigkeit von KI inklusive ihrer Limitierungen, zeigte ihre Schwächen in der HR anhand von Praxisbeispielen auf, thematisierte den EU AI Act und verwies auf den Nutzen von Big Data.

Trotz technologischem Fortschritt sieht Mag. (FH) Christian Bayer immer den Menschen im Mittelpunkt von Weiterbildung. „ Mit ihrer Neugier, mit ihren Ängsten, mit ihren Chancen und mit ihrem persönlichen Wachstum. Mit den Angeboten der Plattform Erwachsenenbildung begleiten wir unsere Teilnehmer:innen mit Weiterbildung durch dynamische Zeiten und befähigen sie so lösungsorientiert und kreativ zu handeln. “



