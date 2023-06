Eröffnung der Sportwelt @ G3 am 16. Juni

Gerasdorf (OTS) - Nun ist es in 2 Wochen soweit und das G3 Shopping Resort Gerasdorf eröffnet am 16. Juni seine Sportwelt. Auf 3.000m2 bietet sich den Besucherinnen und Besuchern eine Vielzahl an sportlichen Möglichkeiten, die kostenlos in Anspruch genommen werden können: Neben einem Kinder- sowie normalen Pumptrack, wird es auch eine Mountainbikestrecke geben, eine Boulderwand zum Klettern und einen Trail Wanderweg zum Ausprobieren von Wanderschuhen. Mit einem Spielbereich für die kleinsten Besucherinnen und Besucher und einer Slackline wird das Sportareal abgerundet und bietet Familien ein buntes und vielseitiges Programm zum Ausprobieren. Das Herz der G3 Sportwelt bildet ein rund 5.000m2 großes Shopping Areal, mit neuen Shops wie Home of Bike, 11Team Sports, iFlow, TT-Design, Moreboards, Snipes und dem G3 Sport Concept Store, welche ebenfalls am 16. Juni eröffnen werden.

Actionreiches Eröffnungsprogramm

Um dies und auch das 10-Jährige-Jubiläum, das dieses Jahr nachgeholt wird, gebührend zu feiern, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein außergewöhnliches Eröffnungsprogramm, denn für die zwei Eröffnungswochen wurde zusätzlich ein „Adrenalinpark“ geschaffen, der von seinen Besucherinnen und Besuchern besonderen Mut erfordert. So gibt es zum Beispiel einen Flying Fox (Seilrutsche), mit dem man 100 Meter weit in 10 Meter Höhe über das Gelände fährt, einen freien Fall aus drei, fünf oder zehn Metern und viele weitere Attraktionen wie Bierkistenklettern, eine Mountainbike Freestyleshow „School to Rock“, die die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Staunen versetzen werden.

Markenbotschafter der G3 Sportwelt

Die G3 Sportwelt wird von zahlreichen prominenten Sportlern repräsentiert, die alle zusammen die „G3 Family“ bilden.

Mit dabei Skistar Rainer Schönfelder, Trickfußballer Christian Kerschdorfer, Yoga Bloggerin Lisa Buchegger, Laufstar Andreas Vojta, sowie die Tischtennis Europameister Robert Gardos und Daniel Habesohn. Auch junge Nachwuchssportler wie Freestyle Mountainbiker Daniel und Elias Ruso und der elfjährige Samy Fernbach, Volleyball Profi Franziska Friedl, sowie TV Vorturner Philipp Jelinek (Fit mit Philipp). „Unsere G3-Family repräsentiert die Vielfältigkeit und Mannigfaltigkeit im Sport, die sich in den verschiedensten Sportarten unserer Markenbotschafter wiederspiegelt“, so Centermanagerin Maxi Frank.

Prominente Gäste

Den Besucherinnen und Besuchern der Eröffnung bietet sich nicht nur die Gelegenheit, die sportlichen Stars persönlich zu treffen und sich von ihnen Tipps geben zu lassen, sondern auch besondere Highlights mit der Artistin Lili Paul Roncalli und den internationalen Profitänzern Kathrin Menzinger, Vadim Garbuzov und Breakdance Star Alexander Muus zu erleben. „Unsere Besucherinnen und Besucher dürfen gespannt sein auf das, was am 16. Juni und vor allem auch in den Monaten danach in der sportlichsten Mall Österreichs geplant ist. Wer also das G3 schon immer von oben sehen wollte, kann dies vom 16. Juni bis 1. Juli mit dem Flying Fox (XL-Seilrutsche) erleben“, kündigt Centermanagerin Maxi Frank an.

Wann: FR, 16.6.2023 ab 12 Uhr

Wo: G3 Shopping Resort G3 Gerasdorf Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien

