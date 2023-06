„WELTjournal / WELTjournal +“: „Julian Assange – 11 Jahre ohne Freiheit“ und „Edward Snowden – alles für die Wahrheit“

Am 7. Juni ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit elf Jahren lebt der Wikileaks-Gründer und Aufdecker Julian Assange ohne Freiheit: Nach sieben Jahren Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London sitzt er seit mehr als vier Jahren in britischer Auslieferungshaft. Über seine letztmögliche Berufung gegen die Auslieferung an die USA wird immer noch beraten. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 7. Juni 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Julian Assange – 11 Jahre ohne Freiheit“. Um 23.15 Uhr folgt im „WELTjournal +“ der Dokumentarfilm „Edward Snowden – alles für die Wahrheit“.

WELTjournal: „Julian Assange – 11 Jahre ohne Freiheit“

Julian Assange hatte auf seiner Enthüllungs-Plattform Wikileaks Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan aufgedeckt. Die USA werfen ihm die Gefährdung der nationalen Sicherheit vor. Bei einer Auslieferung drohen ihm 175 Jahre Haft. Das „WELTjournal“ zeigt, wie der unkonventionelle Aufdecker Julian Assange von den USA und anderen westlichen Regierungen zu einem der gefährlichsten Widersacher gestempelt wurde und welch hohen Preis der mittlerweile 51-Jährige für seine Haltung bezahlt. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder „Reporter ohne Grenzen“ fordern seine Freilassung. Sie kritisieren, dass mit der Kriminalisierung des Wikileaks-Gründers Presse- und Informationsfreiheit auf dem Spiel stehen.

WELTjournal +: „Edward Snowden – alles für die Wahrheit“

In Amerika gilt er als Staatsfeind, in Europa als Held, den keiner will: Der Ex-Geheimdienstler Edward Snowden ist neben Wikileaks-Gründer Julian Assange der bekannteste Whistleblower der Geschichte. Mit seinen Enthüllungen von 2013 offenbarte er die Ausmaße der weltweiten Überwachungs- und Spionagenetze der USA. Snowden lebt seit 2013 im Exil in Moskau, weil er kein Asyl in westlichen Staaten bekam. Im September 2022 erhielt er die russische Staatsbürgerschaft. „WELTjournal +“ zeigt den preisgekrönten Dokumentarfilm über Snowdens Enthüllungen: wie die US-Regierung die Kommunikation von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt überwacht und gesammelt hat und wie weit sie ging, als sie versuchte, dieses massive Überwachungsprogramm vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

