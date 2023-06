Sieber: Schutz und Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen in unserem Land an erster Stelle

ÖVP-Familiensprecher: Monatlich 60 Euro mehr für Alleinerziehende und Alleinverdienende

Wien (OTS) - "Der Schutz und das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen in unserem Land stehen an erster Stelle. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um ihnen eine sorglose Kindheit zu ermöglichen. Um dies sicherzustellen, ist es wichtig, Familien und Alleinerziehende, die sich in einer besonders schwierigen finanziellen Situation befinden, zielgerichtet und treffsicher zu unterstützen. Durch ein neu geschnürtes Maßnahmenpaket sollen eben jene Familie schnell und unbürokratisch mit 1.080 Euro bis Ende 2024 unterstützt werden", sagt heute, Dienstag, ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber am Rande der Sitzung des Familienausschusses. Konkret werden für Alleinerziehende und Alleinverdienende mit Kindern monatlich 60 Euro pro Kind bis Ende 2024 automatisiert und ohne Antrag ausbezahlt. Voraussetzung ist, dass das Einkommen weniger als 2.000 Euro brutto beträgt.

"Rund 400.000 Kinder werden vom Familienpaket profitieren", hält Sieber fest. Es sei eine Frage der Fairness gerade Mütter und Familien weiter zu entlasten, denn diese seien am stärksten von der Teuerung betroffen und für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. "Die Bundesregierung steht Familien einmal mehr zur Seite. Wie versprochen wird nun ein Maßnahmenpaket für Familien auf den Weg gebracht, dass unsere Familien und Kinder treffsicher und vor allem nachhaltig entlastet", ist Sieber überzeugt. (Schluss)

