2. Bezirk: „Souljazz“ am AGORA-Areal beim Donaukanal

Wien (OTS) - Mit Unterstützung seitens des Bezirkes richtet die Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ am Mittwoch, 7. Juni, ab 18.00 Uhr, den „7. Leopoldstädter Jazz & Genusstag“ aus. Die Bühne befindet sich auf dem AGORA-Areal am Donaukanal-Ufer im 2. Bezirk zwischen der Schwedenbrücke und der Aspernbrücke. Mit einer Kombination aus zeitgenössischer Lyrik und Musik, dargeboten vom Trio „Menage-a-trois“, geht das Programm los. Christian Schreibmüller trägt Auszüge aus der „Kannibalen-Romanze“ und andere Texte vor. Der Höhepunkt ist ein Freiluft-Konzert mit dem Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“. Die Combo spielt bis 21.00 Uhr. Unter der Devise „Souljazz“ erschallen packende „jazzige“ Rhythmen, wie sie ansonsten nur in New York, Chicago oder New Orleans zu hören sind. Der Eintritt ist frei. Ersatz-Termin bei schlechtem Wetter: Mittwoch, 28. Juni. Auskunft: Telefon 0664/24 11 767 bzw. E-Mail michaela.rabitsch@chello.at.

