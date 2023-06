Die 24 Stunden von Le Mans: 10 Stunden in ORF 1 und 25 Stunden in der ORF-TVthek

Von 10. bis 11. Juni ab 14.40 Uhr, dazu u. a. Doku zur „Apokalypse in Le Mans“, Steve-McQueen-„Le Mans“-Film und „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“

Wien (OTS) - Für die Motorsportler ist es das wichtigste Rennen und mit Sicherheit das legendärste und meistverfilmte: Im ORF regieren die 24 Stunden von Le Mans am Samstag, dem 10., und Sonntag, dem 11. Juni 2023, folglich das Programm von ORF 1 und die ORF-TVthek. Ab 14.40 Uhr zeigt ORF 1 das Rennen in insgesamt sechs Einstiegen insgesamt rund 10 Stunden live, im Live-Stream in der ORF-TVthek ist Le Mans 2023 komplett live zu sehen. Dazu hat ORF 1 ein Filmpaket geschnürt, das die Herzen der Motorsport-Fans höher schlagen lässt:

Neben dem preisgekrönten Dokumentarfilm „Senna“ (10. Juni, 17.00 Uhr) dreht sich in der Doku „Apokalypse in Le Mans“ (11. Juni, 13.25 Uhr) und den beiden Spielfilmen „Le Mans“ (11. Juni, 16.05 Uhr) bzw. „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ (11. Juni, 20.15 Uhr) alles um das legendärste Rennen der Welt.

Hausleitner und Wurzinger im ORF-Kommentatoren-„Cockpit“, Live-Schaltungen zu Habsburg und Co

Während die Le-Mans-Teams mit je drei Piloten an den Start gehen, die einander abwechseln, teilen sich mit Ernst Hausleitner und dem ORF-Motorsport-Teamchef Marc Wurzinger nur zwei die Live-Berichterstattung, die inklusive Siegerehrung sogar 25 Stunden dauern wird. Unterstützt werden die beiden von Bianca Steiner und Corinna Kamper, die den beiden als Co-Kommentatorinnen zu Seite stehen.

Zudem werden Alexander Wurz sowie die österreichischen LeMans-Piloten Ferdinand Habsburg, Thomas Preining, Richard Lietz, Mirko Bortolotti und noch einige mehr immer wieder live in die Sendung geschalten und berichten unmittelbar von ihren Einsätzen.

Darüber hinaus gibt es Live-Schaltungen zu Robert und Walter Lechner. Walter Lechner hat Le Mans gewonnen, Rennstallbesitzer Robert Lechner hält gemeinsam mit Marc Wurzinger den Dauer-Kommentar-Rekord im ORF aus dem Jahr 2017, als die beiden 24 Stunden lang durchgehend den Klassiker kommentiert haben.

Der Ablauf in ORF 1

10. Juni:

14.40 Uhr (bis 16.55 Uhr) live

17.00 Uhr: „Senna“

Der dreifache Weltmeister Ayrton Senna wurde nur 34 Jahre alt und durch seinen Unfalltod beim Großen Preis von San Marino in Imola am 1. Mai 1994 endgültig zum Mythos. Vielen gilt Senna noch heute als bester Fahrer der Geschichte. Die fesselnde Inszenierung von Oscar-Preisträger Asif Kanadia, der damit beim Sundance Film Festival 2011 den Zuschauer-Preis erhalten hat, stützt sich dabei ausschließlich auf weitgehend unbekannte Originalaufnahmen, die in einer virtuosen Montage mit Interviews von Freunden und Gefährten verbunden werden.

18.45 Uhr (bis 19.30 Uhr) live

1.05 Uhr (bis 6.00 Uhr) live

11. Juni:

9.25 Uhr (bis 9.40 Uhr) live

12.15 Uhr (bis 13.25 Uhr) live

13.25 Uhr: „Apokalypse in Le Mans“

Am 11. Juni 1955 kam es beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zur größten Katastrophe der Rennsportgeschichte: Pierre Levegh verlor die Kontrolle über seinen Mercedes „Silberpfeil“, Teile des Rennwagens krachten ungebremst in die Haupttribüne. 84 Menschen starben, mehr als 100 Personen wurden schwer verletzt. Über Jahrzehnte kursierten Gerüchte und Vermutungen über die Ursachen, konkrete Beweise gab es nicht. In dieser Dokumentation wird mit Hilfe eines wiederentdeckten Amateurfilms der Hergang des verheerenden Unfalls rekonstruiert.

14.20 Uhr (bis 15.30 Uhr) live

16.05 Uhr: „Le Mans“

Spektakuläre Action in Le Mans in der Regie von Lee H. Katzin aus dem Jahr 1970: Steve McQueen auf Porsche und Siegfried Rauch (Ferrari) starten ihre Boliden und liefern sich einen atemberaubenden Zweikampf in diesem mitreißenden und rasanten Rennsportfilmklassiker.

20.15 Uhr: „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“

Spannende Verfilmung packender Rennsportgeschichte. Matt Damon und Christian Bale sollen in den 1960er Jahren für Ford einen Boliden entwickeln, mit dem sie die Sportwagen von Ferrari im 24-Stunden-Rennen von Le Mans besiegen können. Großartig inszeniert von James Mangold, 2019 gab es dafür Oscars für Schnitt und Tonschnitt.

Durchgehender Live-Stream

Sport.ORF.at (inkl. Video-Newsroom) und ORF-TVthek sorgen dafür, dass die „24 Stunden von Le Mans“ auch im Web und via App zum Motorsport-Ereignis der Sonderklasse werden: Das multimediale Online-Package umfasst nämlich einen durchgehenden Live-Stream des gesamten 24-Stunden-Rennens. Darüber hinaus werden Videos-on-Demand vom Rennen sowie detaillierte Berichte und ausführliche Ergebnislisten und Statistiken bereitgestellt. Soweit Online-Lizenzrechte vorhanden sind, werden auch die rund um den Event im ORF-Fernsehen ausgestrahlten Dokus und Filme auf der ORF-TVthek angeboten.

