VBW und der Chorverband Österreich luden zur großen Chorprobe ins Ronacher

„Österreich singt wieder“ bei Disneys „DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME“

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, realisierten in Kooperation mit dem Chorverband Österreich (ChVÖ) ein Kulturvermittlungsprojekt zu Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME und luden Mitgliedschöre des Chorverband Österreich und einzelne Chorsänger*innen am 3. Juni 2023 zu einer exklusiven Chorprobe ins Wiener Ronacher. Der „Choir Goes Musical“-Tag ist Teil der Initiative „Österreich singt wieder“, die vom Chorverband Österreich und dem Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen wurde.

In der historischen Kulisse des Wiener Ronacher erwartete die Chorsänger*innen ein einzigartiges Programm. Nach einer dramaturgischen Einführung in das Disney-Erfolgsmusical studierte VBW-Dirigent Carsten Paap mit den Chormitgliedern weltbekannte Lieder aus dem Disney-Erfolgsmusical DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME ein. Der Musicalhit basiert auf dem berühmten Roman von Victor Hugo und dem gleichnamigen Disney-Film, die Musik stammt vom legendären Musicalkomponist und mehrfachen Oscar-, Grammy-, Emmy- und Tony-Award-Preisträger Alan Menken. Als Highlight der großen Chorprobe durften sich die Teilnehmenden auf das gemeinsame Singen der erarbeiteten Lieder mit Darsteller*innen aus Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME freuen.

Die Vereinigten Bühnen Wien und der Chorverband Österreich intensivieren mit diesem Projekt ihre Zusammenarbeit, die bereits seit der Premiere von Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME im Oktober 2022 besteht. In jeder Vorstellung stehen 24 Sänger*innen aus fünf professionellen Amateurchören des Chorverband Österreich (ChVÖ) mit insgesamt 210 Mitgliedern in verschiedensten Zusammensetzungen zusätzlich zum Ensemble auf der Bühne des Ronacher, um als 24-köpfiger Chor für die ganz besonders charakteristische musikalische Note dieses Stücks zu sorgen.

Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „Es ist besonders schön zu sehen, dass nicht nur ausgebildete und etablierte Musical-Darsteller*innen, sondern auch Chor-Sänger*innen von jung bis alt, auf den Bühnen unserer Musical-Theater stehen. Mit Aktionen wie ‚Österreich singt wieder‘ geben wir Musik-Begeisterten die Möglichkeit, einzigartige Einblicke in die Musical-Welt zu bekommen und sich für einen Tag wie auf der großen Bühne zu fühlen.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien bietet ein breites Spektrum an Kulturvermittlungsangeboten und Audience Development-Projekten. Es freut mich besonders, dass wir mit dieser Initiative genre-übergreifend arbeiten und aufzeigen konnten, wie verbindend Musik sein kann. Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme und beim Chorverband für die Kooperation im Rahmen der Initiative „Österreich singt wieder“ sowie bei den Darsteller*innen von Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME bedanken.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Es ist ein einzigartiges Projekt, das die Vereinigten Bühnen Wien gemeinsam mit dem Chorverband Österreich auf die Beine gestellt haben und schön zu sehen, dass zahlreiche Sänger*innen von jung bis alt und aus allen neun Bundesländern der Einladung ins Ronacher gefolgt sind. Mit dieser Initiative können wir den Menschen die wunderbare und vielseitige Welt des Musiktheaters näherbringen.“

Präsident ChVÖ DDr. Karl-Gerhard Straßl, MAS: „Ich freue mich sehr, dass mehr als 400 Chorsänger*innen von Kinder-, Jugend- und gemischten Chören aus ganz Österreich unserer Einladung gefolgt sind. Das zeigt wieder einmal, wie aktiv, vielfältig und offen für neue Projekte die Chöre und Chorsänger*innen des Chorverband Österreich sind. Ich danke den Vereinigten Bühnen Wien für die besondere und wunderbare Kooperation!“

Berührender Musicalabend mit unvergesslichen Disney-Songs

Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME verspricht ein außergewöhnliches und höchst berührendes Musicalerlebnis für Jung und Alt mit all den unvergesslichen Songs des weltbekannten Films. Die beeindruckende Musicaladaption besticht nicht nur durch die Oscar-nominierte, opulente Musik mit großen Kirchen-Chören und Live-Orchester, sondern auch durch die aufwändige und kraftvolle Inszenierung von Scott Schwartz. Erleben Sie das erfolgreiche Stück nach vielen internationalen Produktionen, u.a. in den USA, Berlin und Tokyo, nun endlich erstmals auch in Wien im Ronacher.

Ein spektakuläres Musicalhighlight über Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft

Das Musical erzählt die Story um den Glöckner Quasimodo, der abgeschirmt von der restlichen Welt im Glockenturm der Pariser Kathedrale Notre Dame aufwächst. Als er sich auf das jährliche Fest der Narren schleicht, gerät er in Schwierigkeiten. Nur die hübsche Esmeralda steht für ihn ein. Als sie ins Visier des bösen Erzdiakon Frollo gerät, rettet sie Quasimodo und versteckt sie bei sich im Kirchturm. Freuen Sie sich auf die ergreifende Geschichte über Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft und einen hochemotionalen Musicalabend.

Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME im Ronacher

Noch bis 25. Juni 2023 immer täglich außer montags im Ronacher, Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

