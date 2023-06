Korrektur zu OTS0046: Kundgebung für ein Ende der Hinrichtungen im Iran und konsequente Maßnahmen gegen Atomprogramm

Anlässlich Gipfeltreffen des IAEA-Gouverneursrates in Wien

Wien (OTS) - Während das klerikale Regime die Hinrichtungen im Iran in beispiellosem Ausmaß vorantreibt, werden Exil-Iraner und Unterstützer des Nationalen Widerstandsrats Irans (NWRI) am 6. Juni 2023 eine Kundgebung in Wien abhalten, um Maßnahmen zu fordern, die das iranische Regime zwingen, die Hinrichtungen zu beenden. Weiters fordern die Demonstranten konsequente Maßnahmen gegen das Atomprogramm des Regimes.

Angesichts der zunehmenden Proteste im Iran hat das Mullah-Regime allein im Mai mindestens 146 Häftlinge brutal hingerichtet mit dem Ziel, eine Atmosphäre des Terrors und der Einschüchterung zu schaffen.

Der kürzlich veröffentlichte Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), der eine erhebliche Zunahme des iranischen Vorrats an angereichertem Uran des Regimes aufzeigt, hat die Besorgnis im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm verstärkt. Die diplomatischen Bemühungen der westlichen Länder, die nachsichtig waren, sind gescheitert, den Ambitionen des iranischen Regimes und der Nichteinhaltung internationaler Verpflichtungen entgegenzuwirken und haben die nuklearen Ambitionen des Regimes eher unterstützt, als sie effektiv einzudämmen.

Wie Frau Maryam Rajavi, gewählte Präsidentin des NWRI bereits mehrmals betont hat, fordern die Demonstranten die unverzügliche Überweisung der Angelegenheit an den UN-Sicherheitsrat und die Wiedereinsetzung der sechs früheren Resolutionen durch den im JCPOA vorgesehenen Snapback-Mechanismus. Das Regime müsse bedingungslose und ungehinderte Inspektionen aller seiner bekannten Nuklearstandorte sowie verdächtiger Standorte garantieren und sicherstellen.

Die iranische Gemeinschaft in Österreich und Unterstützer des NWRI stehen solidarisch an der Seite der Menschen im Iran und unterstützen ihren Einsatz für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte.

Kundgebung

Datum: 06.06.2023, 12:00 - 13:00 Uhr

Ort: Platz der Vereinten Nationen, 1220 Wien, Österreich

