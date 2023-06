Croma-Pharma: Theresia Pircher neue Global Sustainability Director

Leobendorf/Wien (OTS) - Theresia Pircher, MSc, ist neue Global Sustainability Director bei Croma-Pharma®. In dieser Funktion ist sie für die Strategieentwicklung und deren Umsetzung sowie für die Einführung eines Umweltmanagementsystems bei Croma verantwortlich.

Pircher begann ihre Karriere als Marketing- und Key Account Managerin beim privaten Fernsehsender ATV und wechselte 2007 als Marketingleiterin zum Baukonzern Porr AG. Im Jahr 2014 führte sie das Nachhaltigkeitsmanagement erfolgreich im Unternehmen ein und übernahm die Leitung der Abteilung Nachhaltigkeit.

In dieser Funktion leitete sie die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns und war gemeinsam mit ihrem Team für die Ziel- und Maßnahmenentwicklung auf globaler Ebene, die Analyse und Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance und -berichterstattung des Unternehmens, ESG-Ratings sowie das Stakeholder-Engagement verantwortlich. Darüber hinaus verantwortete sie die Umsetzung von Diversity Management und betrieblicher Gesundheitsförderung.

Pircher hat einen Abschluss in CSR und Ethischem Management von der Fachhochschule des BFI Wien und ist zertifizierte Fremdsprachenübersetzerin der Universität Wien.

"Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Croma den erfolgreichen Kurs in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen und Nachhaltigkeit in der DNA von Croma zu verankern. So sichern wir langfristig die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens und leisten gleichzeitig unseren Beitrag zur Sicherung einer lebenswerten Umwelt für zukünftige Generationen", so Pircher.

Die Südtirolerin ist leidenschaftliche Naturliebhaberin und verbringt so viel Zeit wie möglich im Wienerwald und in den österreichischen Bergen.

Über Croma

Croma-Pharma® ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven Ästhetik und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen. Croma bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, Fäden und Biostimulatoren auch eine komplementäre Hautpflegeserie umfasst. Das Familienunternehmen wurde 1976 vom Apothekerehepaar Prinz in Wien gegründet und hat seine Niederlassung in Leobendorf bei Wien. Mit 550 Mitarbeiter/innen, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures und 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 80 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Mehr unter croma.at.

