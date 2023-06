Tierisch lustiger Abend bringt knapp 15.000 Euro für die Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf

Benefiz-Sommerkabarett mit Eva Maria Marold, Gernot Kulis, Clemens Maria Schreiner, Gerold Rudle sowie Tricky Niki auch heuer wieder ein voller Erfolg

Wien/Oberwaltersdorf (OTS) - Am 5.Juni war es wieder so weit – nach den erfolgreichen Sommerkabaretts 2019 und 2022, sorgte auch heuer Österreichs Kabarett-Elite wieder für einen einzigartigen Abend zugunsten der tierischen Schützlinge des Tierschutzhaus Vösendorf. Mit 500 verkauften Tickets schafften es Eva Maria Marold, Gernot Kulis, Clemens Maria Schreiner, Gerold Rudle sowie Tricky Niki in der ausverkauften Bettfedernfabrik die Lachmuskeln des Publikums zu strapazieren - denn Lachen ist nicht nur gesund, sondern kann auch dabei helfen, Tierleben zu retten.

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde das Projekt von der Kabarettistin Monica Weinzettl, die sich - u.a. als offizielle Botschafterin von Tierschutz Austria - schon lange für den Tierschutz engagiert, initiiert. „Auch dieses Jahr hatten die Gäste wieder viel zu lachen und die Künstler eine große Freude für die Tieren im Tierschutzhaus Vösendorf auf der Bühne zu stehen. Es freut mich sehr, dass der Abend ein voller Erfolg war und der gesamte Erlös den Tieren in Vösendorf zugutekommt.“, freut sich Weinzettl über einen erfolgreichen Abend.

Insgesamt brachte der Abend rund 15.000 Euro, die eins zu eins an die Schützlinge von Tierschutz Austria und in ihre Versorgung gehen. Alle Kabarettisten traten pro bono auf. "Ein großes Dankeschön gilt allen Kabarettistinnen und Kabarettisten, sowie Monica Weizettl, die den großartigen Abend erst möglich gemacht haben. Ich freue mich nicht nur über das gelungene Event, sondern auch über die zusätzlichen Spenden, die an dem Abend eingelangt sind. Denn jeder Cent kommt unseren über 1.200 Tieren im Tierschutzhaus in Vösendorf zugute,“ sagt MMag. Drin. Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria). Nach den letzten erfolgreichen Kabarettabenden, dürfen sich Mensch und Tier auch im kommenden Jahr wieder auf einen tierisch lustigen Abend freuen und im Kalender vormerken.

