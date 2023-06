Job- und Karrieremesse Technik am 13. Juni an der FH Campus Wien

Personalverantwortliche treffen auf Studierende, Absolvent*innen und Interessierte - powered by Bosch

Wien (OTS) - Absolvent*innen technischer Studiengänge sind gefragt wie nie. Im Mittelpunkt der Job- und Karrieremesse Technik stehen attraktive Angebote für Praktika und Jobs sowie Themen für Bachelor- und Masterarbeiten.

20 Aussteller*innen bieten attraktive Jobs und Praktika an

Egal ob Praktikant*in, Bachelor-, Master- oder PhD-Studierende*r, Berufseinsteiger*in oder Quereinsteiger*in – die Job- und Karrieremesse des Departments Technik ist die perfekte Plattform, um mit potentiellen Arbeitgeber*innen ins Gespräch zu kommen. 20 Firmen präsentieren am 13. Juni im Festsaal der FH Campus Wien ihr umfangreiches Angebot. „Mit Blick auf den akuten Fachkräftemangel haben Studierende technischer Fachrichtungen derzeit gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Andreas Posch, Leiter des Departments Technik der FH Campus Wien. „Hinzu kommt, dass wir im Department Technik eine sehr praxisnahe Ausbildung anbieten, die ideal auf die Bedürfnisse des Marktes eingeht.“

Folgende Firmen sind auf der Job- und Karrieremesse 2023 vertreten: A&R TECH GmbH, ABB AG, Baubot GmbH, FREQUENTIS AG, Hewlett Packard Enterprise, Infineon Technologies AG, INGENIEURBÜRO LAKATA GMBH, Iteratec GmbH, Kapsch Partner Solutions GmbH, K-Businesscom AG, Knorr-Bremse GmbH, Manz Solutions GmbH, ÖBB Konzern, PHOENIX Contact GmbH, PKE Holding AG, Robert Bosch AG, RUBICON IT GmbH, Siemens AG Österreich, Wiener Stadtwerke-Gruppe und ZKW Elektronik GmbH.

Was Interessierte erwartet

Die Job- und Karrieremesse Technik beginnt um 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für alle Interessierten der Studiengänge des Departments Technik bieten wir im Rahmen der Messe auch Führungen durch die Labors am Hauptstandort in Wien Favoriten an. Wir zeigen das Elektronik-, das Netzwerk- sowie das Phoenix-Labor und das OP Innovation Center. Weitere Informationen finden sich hier.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

