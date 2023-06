willweg.at: URLAUBS-INFLATIONS-AUSGLEICH!

willweg.at zählt zu den Gewinnern in der Kategorie -Webseite Touristik & Radiospots- und feiert seinen 1. Geburtstag mit einer einzigartigen Buchungsaktion.

Wien/Linz (OTS) - willweg.at wurde vom Publikum, im Rahmen der Abstimmung beim renommierten T.A.I WERBE GRAND PRIX, als einer der Gewinner in der Kategorie -Webseite Touristik- ausgezeichnet. Ebenso vom Publikum prämiert wurde der willweg.at Radiospot (Platz 2). 2023 zum 36. Mal ausgetragen zählt der Contest zum fairsten Wettbewerb für touristische Werbemittel. Die mit dem österr. E-Commerce Gütesiegel zertifizierten Reisebuchungsplattform willweg.at feiert diese Auszeichnungen und auch gleich seinen 1. Geburtstag (6. Juli 2023) mit einer einzigartigen Buchungsaktion: mit dem -URLAUBS-INFLATIONS-AUSGLEICH- können ab sofort bis 6. Juli 2023 bis zu 300 € bei Onlinebuchung von Flugpauschalreisen oder Hotel-Only sowie Kreuzfahrten gespart werden!

Wir freuen uns riesig über die gewonnenen Preise. willweg.at ist erst rund 1 Jahr online und schon jetzt ist unsere innovative Buchungsplattform so beliebt! Da sagen wir DANKE und feiern den 1. Geburtstag und die Auszeichnungen natürlich gleich mit einer tollen Buchungsaktion! so Günther (Gue) Gross (GF joe24 ReiseGmbH) & Werner Mader (GF Mader Unternehmensgruppe).

Über willweg:

Die joe24 ReiseGmbH ist ein unabhängiges, zu 100 % österreichisches Touristikunternehmen mit Multi-Channel-Reisevertrieb und Teil der Mader-Reisen Unternehmensgruppe, ein eigentümergeführtes Traditionsunternehmen, gegründet 1933 in Oberösterreich. willweg ist seit 2022 am deutschsprachigen Markt aktiv, joe24 ist seit 2008 eine der bekanntesten Reisemarken in Österreich. Für die Initiative zur Realisierung der in Österreich neuen Doppellehre -Reisebüro & E-Commerce- wurde Günther (Gue) Gross in 2022 mit dem -Innovation Award- des Corps Touristique Austria ausgezeichnet.

URLAUBS-INFLATIONS-AUSGLEICH. Alle Informationen zur willweg.at Geburtstags-Aktion. Jetzt bis zu 300 € sparen!

Rückfragen & Kontakt:

office @ willweg.at

+43 1 96000

www.willweg.at/presse