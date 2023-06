Babler: „Wahlkommission soll Ergebnis nochmals prüfen – wenn das Ergebnis stimmt, übernehme ich das Amt“

„Wenn ich die Partei übernehme, arbeite ich mit meinem Team am Comeback der Sozialdemokratie“ – Appell an Mitglieder: „Bleibt dabei!“

Wien (OTS/SK) - Andreas Babler hat heute, Montag, in einer Pressekonferenz betont, dass er die Wahlkommission ersucht, gemeinsam die abgegebenen Stimmen nochmals zu überprüfen. „Wichtig ist, dass keine Fragezeichen bleiben und wir mit Gewissheit in die Zukunft gehen können. Ich erwarte absolute Transparenz und Klarheit. Das schulden wir der Partei, den Mitgliedern und den Wähler*innen. Jetzt ist die Wahlkommission am Zug.“ Babler betonte weiters: „Sollte das Ergebnis, das die Leiterin der Wahlkommission heute verlesen hat, nach weiterer Überprüfung stimmen, werde ich das Amt und die Verantwortung, die mir die Mehrheit der Delegierten übertragen hat, übernehmen.“ Zudem sagte Babler, dass er sich für das Bild, das Teile unseres Apparats abgeben, „von tiefstem Herzen“ entschuldigen möchte. „Der heutige Tiefpunkt mit dem vertauschten Wahlergebnis ist für alle Beteiligten schmerzhaft und tut mir nicht nur für Hans Peter Doskozil, sondern für die gesamte Bewegung leid. Das ist durch nichts zu rechtfertigen und durch nichts zu relativieren.“ ****

Babler betonte: „Ich gebe mein Wort: Wenn ich die Partei übernehme, werde ich gemeinsam mit meinem Team am Comeback der Sozialdemokratie arbeiten.“ Er appellierte an die SPÖ-Mitglieder: „Bleibt dabei, helft mit, geben wir der SPÖ gemeinsam wieder Stolz und Würde zurück!“ (Schluss) bj/mb

