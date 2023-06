Wahlkommission – Grubesa: Ergebnisse bei Vorsitzwahl vertauscht – Andreas Babler mit 52,66 Prozent zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS/SK) - Die Leiterin der SPÖ-Wahlkommission Michaela Grubesa hat heute, Montag, in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass die Ergebnisse der Wahl des Bundesparteivorsitzenden beim außerordentlichen SPÖ-Bundesparteitag in Folge eines technischen Fehlers vertauscht wurden und Andreas Babler zum neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden gewählt wurde. Das Ergebnis lautet wie folgt: „Von insgesamt 602 Stimmen gab es fünf ungültige. Auf Hans Peter Doskozil entfielen 280 Stimmen, das entspricht 46,51 Prozent. Auf Andreas Babler entfielen 317 Stimmen, das entspricht 52,66 Prozent. Somit wurde am 3. Juni Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden gewählt. Ich möchte ihn dazu herzlich beglückwünschen“, so Grubesa, die festhielt, dass Hans Peter Doskozil und Andreas Babler telefonisch informiert wurden. ****

„Des Weiteren muss ich berichten, dass mir ein außerordentlicher Fehler aufgefallen ist: Die Stimmzettel haben nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers wurde das Ergebnis vertauscht“, so Grubesa, die betonte, dass kein Mitglied der Wahlkommission gefordert hat, nach der Verkündung des Ergebnisses eine Kontrolle durchzuführen. Es sei völlig korrekt ausgezählt worden, einen Fehler habe es bei der Übertragung in eine Excel-Liste gegeben. „Dafür möchte ich die Verantwortung übernehmen und mich entschuldigen“, so Grubesa. (Schluss) ls/bj

