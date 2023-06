Zu den Entwicklungen in der SPÖ: „ZIB Spezial“ samt „Rundem Tisch“ heute im ORF-2-Hauptabend

Am Montag, dem 5. Juni 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2, verlängerte „ZIB 2“ um 22.00 Uhr

Wien (OTS) - Zu den aktuellen Entwicklungen in der SPÖ zeigt ORF 2 heute, am Montag, dem 5. Juni 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine von Nadja Bernhard präsentierte „ZIB Spezial“ mit „Rundem Tisch“, den Claudia Reiterer leiten wird. Die geplante „Millionenshow“-Ausgabe wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die „ZIB 2“ mit Martin Thür um 22.00 Uhr in ORF 2 wird verlängert.

ORF III AKTUELL berichtet weiterhin live und überträgt u. a. die Pressekonferenz von Andreas Babler um 17.30 Uhr. Um 20.15 Uhr steht die „zeit.geschichte“-Dokumentation „SPÖ – Eine Partei sucht sich selbst“ auf dem Programm, danach diskutiert Reiner Reitsamer in einer Ausgabe von „Politik Live“ (21.05 Uhr) u. a. mit Journalistin Anneliese Rohrer und Politologe Peter Filzmaier.

