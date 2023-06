SP-Ludwig/Novak: Gratulation an Andreas Babler zur Wahl zum neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden

Volle Konzentration liegt jetzt auf sozialdemokratischen Inhalten

Wien (OTS/SPW) - Wie heute bekannt wurde, ist bei der Erfassung der Stimmen am außerordentlichen Bundesparteitag ein Fehler unterlaufen. Somit wurde Andreas Babler mit einem Ergebnis von 52,66 Prozent am außerordentlichen SPÖ-Bundesparteitag in Linz am 03. Juni 2023 zum neuen Vorsitzenden gewählt. SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA gratulieren dem neuen Bundesparteivorsitzenden zum Wahlerfolg.

„Ich gratuliere Andreas Babler. Er ist ein engagierter, dynamischer Sozialdemokrat und neuer Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Er hat unsere volle Unterstützung! Für soziale Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander in unserer Gesellschaft. Freundschaft und Glück auf!“, so der Wiener Bürgermeister.

„Nun heißt es volle Konzentration auf unsere sozialdemokratischen Inhalte. Wir sind es den Österreicherinnen und Österreichern schuldig, ein tragfähiges, starkes Gegengewicht zur Bundesregierung zu bilden und für soziale Gerechtigkeit einzustehen“, so die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin abschließend. (Schluss)





